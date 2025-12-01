حسمت إدارة الاتحاد مستقبل جناح الفريق، عبد الرحمن العبود، والذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ليكون أول لاعب يحسم النادي مصيره من بين مجموعة كبيرة تمتلك حق التوقيع لأي نادٍ آخر بالمجان في يناير المقبل. فما هو قرار النادي؟
بداية الغيث قطرة .. الاتحاد يحسم مستقبل عبد الرحمن العبود
الملف الشائك في الاتحاد
تواجه إدارة نادي الاتحاد، مسئولية كبيرة من أجل ضمان بقاء نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين يستعدون لدخول الفترة الحرة، في يناير المُقبل، والتي تتيح لهم حق التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون العودة لإدارة العميد.
الاتحاد يضم عددًا من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2026، على غرار القائد كريم بنزيما، دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، عبد العزيز البيشي، فابينيو، عبد الرحمن العبود، عوض الناشري، وتُثار الأحاديث يوميًا عن مستقبل بعض تلك الأسماء خاصة المهاجم الفرنسي ومواطنه نجم الوسط.
موقع "365Scores" كان قد أشار مؤخرًا إلى أن المدرب سيرجيو كونسيساو طلب من إدارة العميد برئاسة فهد سندي تجديد عقود 6 لاعبين، هم بنزيما، بيريرا، كانتي، فابينيو، البيشي والعبود.".
وأوضح الموقع أن الاتحاد سيقوم بتعديل عقود هؤلاء اللاعبين، حال التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ بما يتناسب مع الأداء الفني، والانضباط السلوكي.
حسم مستقبل العبود مع الاتحاد
صحيفة الرياضية السعودية أفادت بعد عصر اليوم الإثنين أن الاتحاد توصل لاتفاق مع العبود على تجديد العقد لموسم واحد، إذ أصبح ينتهي صيف 2027 بدلًا من الصيف القادم.
وكان برنامج "المنتصف" المذاع على فضائية الإخبارية السعودية قد أوضح أن العبود يمتلك بندًا في عقده يُتيح له البقاء مع الاتحاد لموسم آخر دون الدخول في أي مفاوضات للتجديد.
وأضاف البرنامج أن هناك رغبة مشتركة من قِبل اللاعب ووكيل أعماله، من أجل البقاء مع الاتحاد، بما يساهم في تطور مستواه، وتواجده بشكل مستمر مع المنتخب السعودي، والذي يتأهب للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
ويأمل الجمهور أن يكون تجديد عقد العبود وحسم مستقبله بداية الانتهاء من هذا الملف الشائك والمقلق للجمهور الاتحادي.
العبود مع الاتحاد
ويلعب عبد الرحمن العبود "30 عامًا" في صفوف الاتحاد، منذ قدومه من الاتفاق، في صيف 2019، فيما يملك في جعبته أربع بطولات مع النمور، بواقع بطولتين في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
وساهم العبود بـ8 أهداف و8 تمريرات حاسمة، في تتويج الاتحاد مع المدرب الفرنسي السابق لوران بلان، بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال موسم 2024-2025.
ومنذ بداية الموسم الجاري "2025-2026"، لم يشارك العبود أساسيًا، سوى في مباراة وحيدة أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف، وقد وصل إجمالي دقائق لعبه 210 دقائق خلال 10 مباريات شهدت صناعته لهدف واحد.
وشهد الموسم الجاري تغييرًا في الطاقم الفني، بعد قرار إدارة الاتحاد، بإقالة الفرنسي لوران بلان، وتعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو بديلًا له.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق سقط في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري في ملعب الإنماء بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن التعويض جاء سريعًا بتخطي الشباب 4-1 والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.