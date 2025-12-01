"حياة المشجعين قد تصبح مهددة" .. مفاجأة من وزارة الرياضة في قضية "اللافتة المسيئة" للأهلي وموقف الاتحاد!

من المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الأخير الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

ولذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

المثير في الأمر أن الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ إلى جانب تأكيدات من الرابطة المحترفة، أنها لا تعلم أي شيء عنها أيضًا.

وتم القبض على الأشخاص المتورطين في رفع "اللافتة المسيئة"؛ حيث أنه جاري التحقيق معهم، في الوقت الحالي.

لكن.. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "من الذي سمح لهؤلاء الأشخاص الذين رفعوا (اللافتة المسيئة) للنادي الأهلي بدخول مدرجات ملعب (الإنماء)؟!".