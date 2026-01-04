أخبار الاتحاد اليوم | بيرجفاين يخرج عن صمته تجاه أنباء مشاكل كونسيساو .. ونجم العميد "خطط للرحيل منذ صيف 2025"!

الاتحاد ضد التعاون | القدر رحمك يا كريم بنزيما .. وثنائي سكري القصيم يُحرج رينارد بسبب نجم الهلال!

حقق نادي الاتحاد انتصارًا صعبًا على ضيفه التعاون بهدف دون رد، في الجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تلك النتيجة لا تكشف عن واقع المباراة، التي شهدت تفوق كبير من جانب نجوم العميد، ولكن التعاون باغت النمور وسجل هدفًا ولكن لم يتم احتسابه بداعي ارتكاب خطأ.

عين على الحكم | تقنية الفيديو تُلغي هدف التعاون أمام الاتحاد .. حدثت لبرشلونة أمام إنتر ولم يتم احتسابها!

شهدت مباراة الاتحاد أمام التعاون لعبة مثيرة للجدل، بعدما رفض حكم المباراة محمد السماعيل احتساب هدفًا لسكري القصيم، كان من الممكن أن يتسبب في فقدان العميد لنقطتين كانا في المتناول!

"هناك صرامة ومبالغ فيه" .. مدرب التعاون يُهاجم حكم لقاء الاتحاد، وكونسيساو يكشف سر غضبه!

علق المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا المدير الفني لنادي التعاون، على إلغاء حكم المباراة لهدف تعادل فريقه أمام الاتحاد، فيما كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للعميد سبب غضبه في المباراة.

فيديو | دفع كونسيساو غاضبًا .. أحمد شراحيلي يُعلق على لقطته المثيرة للجدل خلال لقاء الاتحاد والتعاون!

أثار النجم أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد الكثير من الجدل، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد التعاون، بالجولة الـ13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولكن في نفس الوقت، خرج المدافع بعد المباراة بتصريحات للإعلاميين، ليُعلق على ما بدر منه وأثار الكثير من الاستياء.