أحمد رفعت

"أنا هنا الآن" .. تلميح من كريم بنزيما حول موقفه من التجديد، ونجم الاتحاد السابق يتحدى الجميع بشأن مصيره!

تلميح جديد من بنزيما بشأن مستقبله مع الاتحاد

بعد أن نفى خلال الفترة الماضية تجديد عقده مع الاتحاد، خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم العميد بتلميح جديد بشأن مستقبله مع النمور.

ودخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع مع فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه الاتحاد خلال الوقت الحالي.

  • ماذا قال بنزيما عن مستقبله؟

    عقب مباراة الاتحاد ضد التعاون، قال بنزيما خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "المباراة كانت صعبة أمام فريق جيد وهو التعاون، ولكن قمنا بواجبنا وعملنا وحققنا الفوز وهذا جيد لنادي الاتحاد، وحاليًا علينا أن نرتاح وأن نعود مرة أخرى".

    وعن مستقبله قال كريم: "في الوقت الحالي أنا هنا في الاتحاد، وأقاتل في كل مباراة من أجل النادي والفريق، وأسعى لتقديم الأفضل، وسنرى ما سيحدث بعدها"، وعن التجديد قال: "إن شاء الله سنرى".

    وعبر برنامج "أكشن مع وليد" قال كريم بنزيما عن مستقبله: "في هذه اللحظة انا هنا وسعيد، وأبذل كل ما في جهدي من أجل هذا النادي، ولذلك سوف أستمر في تقديم هذا المستوى لأنني هنا".

  • نجم الاتحاد يتحدى الجميع

    عاد حمد المنتشري نجم الاتحاد للحديث مرة أخرى عن مستقبل كريم بنزيما، بعدما أكد من قبل على أنه قام بالتجديد لمدة موسمين قادمين.

    ولكن بنزيما خرج بعدها وأكد على أنه لم يُجدد حتى الآن مع الاتحاد، مؤكدًا على أن تركيزه فقط على تقديم أفضل مستوى مع الفريق خلال الوقت الحالي.

    وبعد سؤال المنتشري أمس عقب لقاء الاتحاد والتعاون عن مستقبل النجم الفرنسي رد قائلًا: "نهاية الموسم ستسمع خبر التجديد مع كريم بنزيما، وسيتم الإعلان بأمر الله".

  • الاتحاد يفوز على التعاون

    حقق فريق الاتحاد فوزًا بالغ الأهمية، بعدما تجاوز نظيره التعاون بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليعود العميد بثلاث نقاط عززت موقفه في سباق الدوري.

    وظهر الاتحاد بصورة أكثر توازنًا وتنظيمًا على مدار اللقاء، وفرض أسلوبه بشكل أوضح مع انطلاقة الشوط الثاني، حيث نجح في ترجمة أفضليته سريعًا عن طريق مهند الشنقيطي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 49، مانحًا فريقه دفعة معنوية كبيرة وتحكمًا أكبر في إيقاع المباراة.

    وحاول التعاون العودة إلى أجواء اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، وكثّف من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن محاولاته اصطدمت بصلابة الدفاع الاتحادي، إلى جانب قرار تحكيمي ألغى هدفًا سجله التعاون بداعي وجود مخالفة، ليبقى الاتحاد متقدمًا حتى صافرة النهاية.

    وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، مؤكدًا اقترابه من المراكز المتقدمة، واستمراره في مطاردة فرق المقدمة.

    وأكد هذا الانتصار أن الاتحاد بات حاضرًا بقوة في معركة المنافسة على القمة، بعدما أعاد ترتيب أوراق الصراع في الدوري، لينضم رسميًا إلى دائرة الفرق الطامحة للصدارة، إلى جانب النصر والهلال والتعاون والأهلي، في سباق يزداد حدة وإثارة مع استمرار الجولات المقبلة.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    استهل فريق الاتحاد موسمه الرياضي 2025-2026 وسط حالة من عدم الثبات، بعدما جاءت البداية مخيبة لآمال جماهيره بخسارة أول الألقاب مبكرًا، عقب السقوط أمام النصر بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، وهي نتيجة ألقت بظلالها على انطلاقة الموسم، وطرحت تساؤلات مبكرة حول جاهزية الفريق للمنافسة.

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض العميد 11 مباراة حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق 6 انتصارات، إلى جانب تعادلين، مقابل ثلاث هزائم تلقاها أمام النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق حاضرًا في دائرة المنافسة، لكنه لم ينجح بعد في الوصول إلى الاستقرار الفني والنتائجي الذي تطمح إليه جماهيره.

    وعلى الصعيد القاري، واجه الاتحاد بداية معقدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين في أولى محطاته أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، ما وضعه مبكرًا تحت الضغط. غير أن الفريق عاد ليصحح المسار جزئيًا، بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، أعاد من خلاله الأمل في مواصلة المشوار الآسيوي.

    لكن التقلبات عادت من جديد، بعدما خسر الاتحاد أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 في الدوحة، قبل أن ينجح في إنعاش آماله مرة أخرى، عقب فوزه على ناساف الأوزبكي في جدة، بهدف حمل توقيع القائد الفرنسي كريم بنزيما، ليظل مصير التأهل مرهونًا بنتائج المواجهتين المقبلتين أمام الغرافة والسد القطريين.

    فنيًا، شهد الموسم تغييرًا مهمًا على مستوى الجهاز الفني، بعدما قررت إدارة الاتحاد إنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان، بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي، مع نهاية شهر سبتمبر، قبل أن تتجه بعد نحو أسبوعين للتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كان متفرغًا منذ رحيله عن ميلان الإيطالي.

    ورغم الانطلاقة الإيجابية التي سجلها كونسيساو في بدايته مع الفريق، فإن تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة أعاد الجدل حول قدرته على إعادة الاتحاد إلى مساره الصحيح، في موسم لا تزال ملامحه غير واضحة، وتبقى فيه جميع الاحتمالات مفتوحة على صعيد المنافسة محليًا وقاريًا.

