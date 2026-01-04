"أنا هنا الآن" .. تلميح من كريم بنزيما حول موقفه من التجديد، ونجم الاتحاد السابق يتحدى الجميع بشأن مصيره!

حقق فريق الاتحاد فوزًا بالغ الأهمية، بعدما تجاوز نظيره التعاون بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليعود العميد بثلاث نقاط عززت موقفه في سباق الدوري.

وظهر الاتحاد بصورة أكثر توازنًا وتنظيمًا على مدار اللقاء، وفرض أسلوبه بشكل أوضح مع انطلاقة الشوط الثاني، حيث نجح في ترجمة أفضليته سريعًا عن طريق مهند الشنقيطي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 49، مانحًا فريقه دفعة معنوية كبيرة وتحكمًا أكبر في إيقاع المباراة.

وحاول التعاون العودة إلى أجواء اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، وكثّف من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن محاولاته اصطدمت بصلابة الدفاع الاتحادي، إلى جانب قرار تحكيمي ألغى هدفًا سجله التعاون بداعي وجود مخالفة، ليبقى الاتحاد متقدمًا حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، مؤكدًا اقترابه من المراكز المتقدمة، واستمراره في مطاردة فرق المقدمة.

وأكد هذا الانتصار أن الاتحاد بات حاضرًا بقوة في معركة المنافسة على القمة، بعدما أعاد ترتيب أوراق الصراع في الدوري، لينضم رسميًا إلى دائرة الفرق الطامحة للصدارة، إلى جانب النصر والهلال والتعاون والأهلي، في سباق يزداد حدة وإثارة مع استمرار الجولات المقبلة.