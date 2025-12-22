أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | بونو ينقذ المغاربة .. مفاجأة في عقد الحمدان وترشيح مالكوم للعودة إلى البرازيل!
- Social gfx/ Goal Arabia
ياسين بونو يتألق في افتتاح أمم إفريقيا
شارك ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في انتصار منتخب المغرب على جزر القمر بنتيجة (2-0)، في افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله.
ومع ثنائية براهيم دياز وأيوب الكعبي، في الدقيقتين 55 و74، لعب بونو دورًا كبيرًا في نقاط الأسود الثلاث، بعدما أنقذ مرماه من عدة فرص محققة، كان أبرزها عن طريق رفيق سعيد، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، خلال الشوط الثاني.
المغرب وجزر القمر | دياز يزأر في وجه ألونسو .. هدف بوشكاش يحطم "باص" الطليان ولا حاجة لعودة حكيمي سريعًا!
وحقق منتخب المغرب، انتصارًا على جزر القمر بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في المباراة الافتتاحية من "كان 2025".
- Getty Images Sport
إنزاجي: دوري أبطال أوروبا وآسيا "متشابهان"
أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استعداد الفريق لملاقاة الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مضيفًا أنه يعرف المنافس الإماراتي جيدًا، والذي يملك لاعبين مميزين خاصة في مركز الهجوم، كونه جاء إلى جدة وحقق فيها الفوز مؤخرًا، (يقصد فوزه على الأهلي).
وتلقى إنزاجي سؤالًا بشأن الفارق بين مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والنخبة الآسيوية، ليجيب بقوله "المنافسة متشابهة سواءً هنا أو هناك، لأنك ستواجه ضد أفضل فرق آسيا، الأهم أن نبدأ المنافسة بشكل جيد، وهذا ما عملنا عليه، بأن حققنا المركز الأول، وسنقاتل من أجل هذا المركز دائمًا".
وعن استدعائه للاعبين من فريق تحت 21 عامًا، رغم ارتباطهم بمبارراة مهمة، قال إنزاجي إنهم يستحقون حضور المباراة، وهم يتواجدون دائمًا ويقدمون مستويات عالية، وسيكونوا في تشكيل المباراة الآسيوية.
من جانبه، قال خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، بأنه يملك ذكريات رائعة مع الهلال، ولكن هذا من الماضي، مضيفًا أن الأزرق قوي ولا يتأثر بغياب أي لاعب، في إشارة لعدم تأثره بغياب ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، اللذين يشاركان في كأس أمم إفريقيا.
وأكد إيجور كورنادو، لاعب الشارقة، أنه يعلم الهلال جيدًا، حيث لعب ضده كثيرًا، عندما كان يلعب في صفوف الاتحاد، مضيفًا أن لاعبي الفريق الإماراتي سيسعون للفوز والاستمتاع في كل لحظة من لحظات المباراة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الشارقة الإماراتي على ملعب نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.
ويدخل الهلال اللقاء بهدف مواصلة التصدر بينما يحتل الشارقة المركز السابع، برصيد 7 تقاط وبفارق 8 نقاط عن منافسه.
- Goal AR
مؤشر بقاء المالكي .. وإصابة هدف الهلال في الشتوية
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن مراد هوساوي، نجم وسط الخليج، سيغيب عن مواجهة الهلال، الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
ويغيب هوساوي بداعي إصابة عضلة الفخذ التي تعرض لها إبان مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، حيث أصيب قبل مباراة الإمارات، في لقاء تحديد المركز الثالث.
ويخضع مراد هوساوي، الذي يعد مطلوبًا من الهلال في الفترة الشتوية، لجلسات علاجية في عيادة النادي، دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.
رغم إشارته بالرحيل سابقًا .. عبدالإله المالكي يعطي مؤشرًا للبقاء مع الهلال برسالة "ضمنية" إلى إنزاجي!
على مدار نوفمبر، كان عبد الإله المالكي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محور حديث الأوساط الكروية في السعودية، بعدما أبدى انفتاحه على فكرة الرحيل عن قلعة الزعيم، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده.
ويعتمد إنزاجي - بنسبة كبيرة - على مشاركة عبد الإله المالكي، في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستعد اللاعب لمهمة جديدة، حيث يحل الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في الجولة السادسة.
- Getty Images Sport
مالكوم مرشح للعودة إلى البرازيل .. ومفاجأة في عقد الحمدان
بدأ نجوميته معه .. "صاحب رقصة كأس العالم" يرشح مالكوم للعودة إلى البرازيل!
بين الحين والآخر، يأتي الحديث عن اهتمام أحد الأندية، بالتعاقد مع مالكوم أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي بات يملك مسيرة كبيرة مع الزعيم، وبات عنصرًا أساسيًا في كتيبة الأزرق، سواءً مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي.
نجم برشلونة السابق، يخوض موسمه الثالث بقميص الهلال، فيما يرتدي القميص رقم "10"، بعد رحيل مواطنه نيمار جونيور، الذي عاد إلى بيته القديم "سانتوس"، في يناير 2025.
"ليس بنهاية الموسم" .. مفاجأة مدوية في موعد انتهاء عقد الحمدان والكشف عن منافس النصر من "يلو"
فجرت مصادر صحفية مفاجأة مدوية حول موعد انتهاء عقد المهاجم السعودي عبد الله الحمدان مع ناديه الهلال، كما كشفت عن اسم النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" ويرغب في منافسة النصر على ضمه. فما القصة؟