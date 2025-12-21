Brahim Diaz Morocco Comoros (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

المغرب وجزر القمر | دياز يزأر في وجه ألونسو .. هدف بوشكاش يحطم "باص" الطليان ولا حاجة لعودة حكيمي سريعًا!

"باص" الطليان يتحطم على أرض المغاربة..

عندما قال المدرب ستيفانو كوسين، إن "القمريين" لن يخشوا الأسود، وصرّح يوسف مشنجاما، بأنهم سيلعبون من أجل الفوز، توقع الجميع أنها محاولات فقط لإزالة التوتر، دون أن يعلموا بأن المغرب سيعاني من أجل كسر جدار صلب، زاد من إثارة افتتاحية كأس أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب، انتصارًا على جزر القمر بنتيجة (2-0)، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في المباراة الافتتاحية من "كان 2025".

على أرض المغاربة، خرج أسود الأطلس، بالنقاط الثلاث، عن طريق براهيم دياز وأيوب الكعبي، اللذين سجلا هدفي المباراة، في الدقيقتين 55 و74.

وشهدت المباراة إصابة قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، وخروجه مبكرًا في الدقيقة 19، فيما أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لأسود الأطلس، قبلها بثماني دقائق.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة المغرب وجزر القمر..

  • Brahim Diaz MaroccoGetty Images

    هكذا يكون التمرد يا دياز .. بدلًا من ثورة الريال!

    ماذا سيكون شعور تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عندما يشاهد تلك المباراة، وينظر إلى نجم فريقه، براهيم دياز، وهو يفعل كل شيء في أرض الملعب؟

    عندما خرجت تقارير إعلامية بأن براهيم دياز ضمن الأسماء الرافضة لأساليب تشابي ألونسو، ضمن قائمة متمردين تضم فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي وإندريك وفيرلاند ميندي، فبالإمكان القول إن هذا الأمر منطقي، كونه لا ينال الفرصة الكافية مع الميرينجي، بمشاركته في 484 دقيقة، عبر 18 مباراة، أي بمعدل حوالي 5 دقائق كل مباراة.

    دياز يبدو وكأنه يجد متنفسه في المنتخب المغربي؛ حرية في الانتشار في الطرفين والعمق، وجرأة في اختراق التكتلات الدفاعية، جعلته مفتاح حلول الأسود، ليكلّل جهوده بصناعة ركلة جزاء، وتسجيل الهدف الأول.

    وظهرت عبقرية دياز في إيجاد المساحة، واستغلال ثغرة الدفاع، فحارب "القمريين" في سلاح منطقة العمق، ليقبل هدية نصير مزراوي، ويوقّع على الهدف الأول.

    وبخلاف هدفه، فإن دياز صنع ركلة جزاء، وكاد أن يصنع أخرى في الدقيقة 43، قبل أن تحرمه لمسة يد من التوقيع على جزائية جديدة.

    باختصار، يبقى أن نشاهد مستويات دياز في باقي مباريات البطولة، والتي تعد فرصة مثالية لبراهيم من أجل "التمرد" على تشابي ألونسو، بدلًا من قلب غرفة ملابس ريال مدريد.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    بين الواقعية والمدرسة الإيطالية .. تحية إلى "القمريين"

    على الورق، نقول إن المغرب سيحقق النقاط الثلاث بسهولة، ولكن أرض الميدان، أثبتت بأن منتخب جزر القمر، يستحق التحية على صموده أمام الأسود، بل كاد أيضًا أن يصنع المفاجأة في بعض لقطات المباراة.

    كوسين طبّق المدرسة الإيطالية بامتياز على منتخب جزر القمر، والذي قدّم شوطًا أول بامتياز، وفق الواقعية، وبالاعتماد على إمكانيات "القمريين" أمام العملاق المغربي.

    الضيوف لعبوا بانضباط تكتيكي متميز، من خلال التكتّل الدفاعي، والعمل على إحكام غلق المساحات بين الخطوط، مع استغلال المرتدّات السريعة، واللعب على ضرب الدفاعات المتقدمة، من خلال خطة "5-1-3-1".

    ونجح "القمريون" في كسر عناد المغاربة في الهجوم من العمق، ليلجأوا إلى سلاح الأطراف، خاصة عن طريق نصير مزراوي، الذي كان سلاح خطورة الأسود في الكرات العرضية، وصنع جبهة قوية من براهيم دياز.

    خطورة جزر القمر، تمثلت في ثلاث نقاط، "تألق الحارس أحمد باندور الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة، انطلاقات فايز سليماني واستغلال المساحات، تسديدات يوسف مشانجاما من خارج المنطقة".

    أمام ذلك، اعتمد الركراكي على التعامل مع مرتدات القمريين، عن طريق مصيدة التسلل، وسرعة نايف أكرد في التراجع وافتكاك الكرة، مع منح أدوار هجومية إلى جواد الياميق، الذي حاول تهديد مرمى المنافس.

  • Walid Regragui, Romain Saiss and Nayef Aguerd, MoroccoGetty

    الركراكي سقط في الخطأ مجددًا .. ما السر التضحية بسايس؟

    ويمكن القول إن وليد الركراكي، أخطأ في تقدير الموقف مجددًا، فيما يتعلق بالتضحية، بمشاركة رومان سايس "أساسيًا" أمام جزر القمر.

    رومان سايس الذي قرر أن يتحامل على إصابته، ليشارك أمام فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022، ولم يتمكن من إكمال المباراة، عاد ليؤكد للركراكي أن سيدفع ثمن التضحية باللاعب مجددًا في افتتاحية كأس أمم إفريقيا.

    عندما يُشاهد سايس يثير لوجود ألم في الكاحل، خلال إحماء لاعبي المغرب قبل المباراة، فلماذا يقرر الركراكي الدفع به، حتى إذا ما تعرض لمجرد الدفع من رفيق سعيد، لاعب جزر القمر، سقط مصابًا، وخرج باكيًا من الملعب، وأجبر الركراكي على تبديله مبكرًا، بمشاركة جواد الياميق؟

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    بعد دك شباك الريال وبرشلونة .. الكعبي قد ينافس على بوشكاش

    لما كان سفيان رحيمي عاجزًا عن استغلال مهارته في اللعب على المساحات وسط تكتل دفاع جزر القمر، قرر الركراكي الدفع بأيوب الكعبي ليشارك بديلًا في الدقيقة 65.

    مهاجم أولمبياكوس، سجل هدفًا رائعًا من مقصية، في شباك "القمريين"، والذي بالتأكيد سينافس بقوة على جائزة أفضل أهداف البطولة، وإن لم ينافس على جائزة "بوشكاش"، في نهاية العام.

    تألق الكعبي ليس غريبًا، فهو المهاجم الذي تمكن من هز شباك ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، فضلًا عن توهجه في الدوري اليوناني، بتسجيله 12 هدفًا في 14 مباراة.

  • كلمة أخيرة..

    يمكننا أن نرفع القبعة إلى منتخب جزر القمر، الذي لعب بواقعية، في ظل فارق الإمكانيات، وإن تراجع مستواه البدني في الشوط الثاني، فمنح فرصة للمغاربة لاستغلال المساحات.

    المغرب سيطر على المباراة، وبلغت نسبة استحواذه 70%، ورغم ذلك إلا أن غفلة من الدفاع، كادت أن تمنح القمريين هدفًا لولا يقظة ياسين بونو الذي أنقذ مرماه من تسديدة رفيق سعيد.

    أيضًا، أثبت نصير مزراوي بأن غضب إدارة مانشستر يونايتد من الاتحاد المغربي، كان محقًا، بعد حرمانهم من الاستعانة به في مباراة بورنموث، بعدما قدم مزراوي أداء مميزًا، وكان أحد نجوم المواجهة، بعدما لمس الكرة "93" مرة، وتنوعات مساهماته دفاعيًا وهجوميًا، فضلًا عن صناعة الهدف الأول.

    المغرب يواصل الزحف لمحو تاريخه مع التعثرات في افتتاحيات كأس أمم إفريقيا (7 فوز، 9 تعادل، 4 هزيمة)، وأثبت بأن يملك دكة بدلاء قوية، قادرة على صنع الفارق، كما أثبت بأنه بإمكانه الصبر على أشرف حكيمي، لحين وصوله للجاهزية الكاملة، في وجود مزراوي.

