فجرت مصادر صحفية مفاجأة مدوية حول موعد انتهاء عقد المهاجم السعودي عبد الله الحمدان مع ناديه الهلال، كما كشفت عن اسم النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" ويرغب في منافسة النصر على ضمه. فما القصة؟
"ليس بنهاية الموسم" .. مفاجأة مدوية في موعد انتهاء عقد الحمدان والكشف عن منافس النصر من "يلو"
القصة السابقة "الخاطئة"!
جميع المصادر الصحفية والحسابات الجماهيرية والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن أن عقد عبد الله الحمدان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخوله الفترة الحرة بدءًا من يناير 2026.
الهلال حاول في الأيام الأخيرة تجديد عقد اللاعب، لكن خلاف حول التفاصيل المالية ومدة العقد حالت دون التوصل لاتفاق وهو ما يُمهد طريق المهاجم السعودي للرحيل وخلع القميص الأزرق.
لكن تلك الرواية شهدت تغييرًا جوهريًا كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية الليلة، فما هو؟
مفاجأة مدوية في موعد انتهاء العقد
صحيفة الرياضية فجرت مفاجأة مدوية حين أوضحت مساء اليوم أن عقد عبد الله الحمدان مع الهلال ينتهي في يناير القادم، مما يعني أنه حاليًا في الفترة الحرة من العقد بالفعل ويستطيع التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة إلى ناديه العاصمي.
وأكدت الصحيفة أن الحمدان متاح للانتقال فورًا في سوق الانتقالات الشتوي، مشيرة إلى أن النادي الذي سيحصل على توقيعه سيُسجله ضمن قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولن ينتظر لنهاية الموسم.
منافس جديد للنصر من يلو
عدد من المصادر الصحفية تحدث عن رغبة النصر في التعاقد مع الحمدان حال لم يُجدد عقده مع الهلال، وذلك برغبة من مدربه السابق في الهلال، جورج جيسوس، والذي يقود العالمي حاليًا.
شبكة "ثمانية" كانت قد أشارت مؤخرًا إلى أن هناك نادٍ آخر يُنافس النصر على توقيع اللاعب، مفيدة أن هذا النادي ينشط في دوري يلو السعودي ويتبع لأحد الشركات، لكن الشبكة لم تكشف عن هوية هذا النادي.
الرياضية قامت بذلك الدور وأفادت أن هذا النادي هو الدرعية الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو بفارق 3 نقاط عن أبها في الصدارة ونقطة عن العُلا في المركز الثاني.
وأكدت الصحيفة السعودية أن الدرعية يُكثف حاليًا مفاوضاته مع الحمدان للتعاقد معه وقيده في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
مسيرة عبدالله الحمدان مع الهلال
صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الشباب قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2019.
مع الفريق الأول لليث الأبيض، شارك الحمدان في 46 مباراة، وأحرز خمسة أهداف، فيما صنع عشرة آخرين.
لكن في فبراير 2021، نجح الهلال في خطف الحمدان من الشباب، بينما كان أحد نجوم الليث الأبيض إلا أن خطوة الزعيم كانت بمثابة خطوة للوراء للاعب..
لم ينجح عبدالله الحمدان في حجز مكان في التشكيل الأساسي للهلال رغم تعاقد المدربين على الفريق خلال الأربع سنوات الماضية، فيما كانت حصيلته 142 مباراة، و13 هدف وصناعة عشرة آخرين.
موسم الهلال 2025-2026
وبعيدًا عن العقود وبالانتقال لداخل المستطيل الأخضر، فعلى الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.
قاريًا، يقدم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.