بدأ نجوميته معه .. "صاحب رقصة كأس العالم" يرشح مالكوم للعودة إلى البرازيل!

وانتقل نجم برشلونة الأسبق إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من زينيت سان بطرسبورج الروسي، في صفقة قدرت بمبلغ 60 مليون يورو، على أن يستمر عقد البرازيلي لمدة أربع مواسم.
مالكوم كان أحد أفراد كتيبة جورج جيسوس، التي حصدت أربع بطولات، بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي في موسم 2023-2024، ثم السوبر "الثاني" في موسم 2024-2025.
واستمر تأثير مالكوم مع الهلال، مع قدوم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث شارك في تأهل الزعيم "التاريخي" إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد بالتعادل معه (1-1) في دور المجموعات، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بنتيجة (4-3).
ومع رحيل البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الهلال، قررت الإدارة منح القميص رقم "10" إلى مالكوم، والذي يشارك بصورة أساسية مع إنزاجي، حيث خاض 11 مباراة، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وصناعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، غاب مالكوم عن 5 مباريات في جميع المسابقات، فضلًا عن تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة السد القطري، علمًا بأن البرازيلي أقلق جماهير الهلال، بغيابه عن التدريبات، الجمعة الماضية، بسبب معاناته من نزلة معوية، قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية، في ظل التحضير لملاقاة الشارقة الإماراتي، في النخبة الآسيوية.