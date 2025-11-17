أخبار الهلال اليوم | استبعاد الحمدان .. ترشيح كانسيلو لبرشلونة وبونو يفضل أبو تريكة عن صلاح!

"يريد العودة إلى أوروبا" .. صحيفة كتالونية ترشح جواو كانسيلو لرحلة جديدة مع برشلونة!

في أكثر من مناسبة، كان البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل، بسبب عشقه لبرشلونة، والذي كان ملاذه عندما دخل في خلاف "مؤخرًا" مع الإدارة بعد استبعاده من القائمة المحلية.

قبل انتقال كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024، كان البرتغالي عائدًا إلى مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في برشلونة لمدة موسم، فيما كشفت تقارير عن رغبة اللاعب في العودة إلى قلعة البلوجرانا، وبالفعل أبدت إدارة النادي الكتالوني، رغبتها في استعادة كانسيلو ولكن على سبيل الإعارة "مجددًا"، في الوقت الذي كان مسؤولو السيتي يفكرون في بيع عقده بصورة نهائية، الأمر الذي رجّح كفة الهلال، والذي تعاقد معه مقابل 25 مليون يورو.

من السيتي والهلال إلى البرتغال .. كانسيلو "الغاضب" يثير الجدل بتصرفه في مباراة أرمينيا!

رغم أن تأهله إلى كأس العالم بالطريق المباشر، كان منطقيًا، إلا أن منتخب البرتغال وضع أفضل سيناريو لـ"كلمة الختام"، في مباراة أرمينيا، التي انهالت عليها الأمطار من السماء، وانهمر سيل من الأهداف من قلب ملعب الدراجاو، حقق البحارة انتصارًا عريضًا بنتيجة (9-1).

في ختام تصفيات كأس العالم 2026، ومع غياب القائد كريستيانو رونالدو للإيقاف، إلا أن زملاءه قدموا عرضًا مذهلًا بالتنوع في التسجيل والصناعة، ليمطروا شباك أرمينيا بتسعة أهداف، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات الأوروبية.

ولكن، في خضم أحداث المباراة الختامية، لم تخلُ بدورها من بعض اللقطات الجدلية، والتي كان بطلها جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

البرتغال "عملاق" دون رونالدو: هاتريك مزدوج في أرمينيا .. وإيقاف الدون لن يعطل الوحش في كأس العالم!

على ملعب الدراجاو، أثبت منتخب البرتغال بأن ما عانى منه أمام أيرلندا، في الجولة الماضية، لم يكن أكثر من حجر عثرة، في مسيرة الصعود نحو كأس العالم 2026، فرغم غياب القائد كريستيانو رونالدو، إلا أن رفاقه كانوا على أفضل نحو ممكن، بعدما اكتسحوا أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحجزوا مقعدًا رسميًا في المونديال.

وقطع المنتخب البرتغالي تذكرة السفر إلى مونديال 2026، للمرة التاسعة في تاريخه، في بطولة يُنتظر أن تشهد "الرقصة الأخيرة" للقائد كريستيانو رونالدو، والذي غاب عن لقاء اليوم للإيقاف، في ليلة ارتدى فيها نجوم البرتغال، طاقمًا خاصًا لتكريم الأسطورة إيزيبيو، بارتداء القميص الأسود لأول مرة منذ ما يقارب 10 سنوات، احتفالًا بالذكرى الستين لفوز "الملك" بالكرة الذهبية.