رئيس الخليج قد يرفع الراية البيضاء .. الاتحاد لم يعد منافس الهلال الوحيد في صفقة مراد هوساوي!

كان أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، قد أكد في تصريحات سابقة لقناة "ثمانية" وصول عرض رسمي من الهلال للتعاقد مع هوساوي، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يرفض التخلي عنه قبل نهاية الموسم الجاري.

حيث قال "نعم، وصلنا عرض رسمي من الهلال، وهذا أمر متوقع لأن مراد يُعد من أبرز اللاعبين في الفريق، وكنا نعلم أن تألقه سيثير اهتمام الأندية الكبرى. مراد قطعة مهمة جدًا في الفريق، وهدفنا أن يستمر معنا لتحقيق أهداف النادي."

صحيفة الشرق الأوسط أفادت أن الخليج بدأ يُفكر بالخيارات الأخرى وأبرزها بيع عقد هوساوي خلال يناير القادم، مشيرة إلى أن الإدارة بقيادة خريدة جهزت شروطها المالية بشأن الصفقة، وذلك بالتنسيق مع نادي ضمك الذي يمتلك 40% من عائد البيع حسب عقد انتقال اللاعب للخليج.

هوساوي كان قد انضم للخليج مقابل أقل من مليون ريال سعودي لكن بشرط امتلاك أحد 40% من نسبة بيعه مستقبلًا، وهو ما يُتوقع أن يُساهم في اشتعال المزاد حول اللاعب في ظل اهتمام كبار وأغنياء دوري روشن بضمه.

كانت صحيفة اليوم السعودية قد أوضحت أن الخليج حدد سعر هوساوي بـ100 مليون ريال سعودي، لكن ربما يزداد هذا السعر بعد التنافس الرهيب على خدمات اللاعب، وقد أوضحت الشرق الأوسط أن الخليج ترفض تمامًا تكرار خطأ صفقة صالح أبو الشامات والتخلي عن هوساوي بسعر زهيد.