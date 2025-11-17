"يريد العودة إلى أوروبا" .. صحيفة كتالونية ترشح جواو كانسيلو لرحلة جديدة مع برشلونة!

وفي هذا السياق، أعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تقريرًا حول المراكز التي يحتاج برشلونة إلى تدعيمها في الصيف المُقبل، بناءً على أوجه القصور التي تشهدها تلك المراكز، وفي ضوء لوائح اللعب المالي النظيف وموارد النادي المالية.

ورغم وصف مركز الظهير الأيمن في برشلونة، بأنه تحت السيطرة، أكثر من نظيره الأيسر الذي يعاني من مشكلة حقيقية، فإن التقرير أعد أيضًا بعض الأسماء التي قد تكون مناسبة لكتيبة هانز فليك في الجبهة اليمنى.

وجاء كانسيلو ضمن الأسماء المطروحة في مركز الظهير الأيمن، كونه لا يزال مرتبطًا ببرشلونة، ورغم كونه يتقاضى راتبًا باهظًا في نادي الهلال، إلا أنه من أشد مشجعي النادي الكتالوني، وقد أعرب مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى أوروبا بأسرع وقت.

كانسيلو يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، كما يتسم بمهارات هجومية عالية، وقد أبدى شغفه ببرشلونة كثيرًا، كما أن ديكو مقتنع به، أما أن يتجه فليك لميله إلى الهجوم، فهو شأن آخر، كونه واجه بعض المواقف غير الموفقة، خلال موسمه مع النادي.