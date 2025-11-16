جوائز إفريقيا للأفضل 2025 | ظاهرة مغربية نادرة، بونو يفرض وجوده وصلاح يُنافس على تاج القارة

فيما يلي كامل قوائم المرشحين المختصرة لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في القارة السمراء خلال الفترة من 6 يناير حتى 15 أكتوبر 2025.
أفضل لاعب في العام:
محمد صلاح (مصر / ليفربول)
أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)
فيكتور أوسيمين (نيجيريا / جلطة سراي)
أفضل حارس مرمى:
منير المحمدي (المغرب / الرجاء الرياضي)
ياسين بونو (المغرب / الهلال)
رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا / ماميلودي صن داونز)
أفضل لاعب داخل القارة:
فيستون ماييل (الكونجو الديمقراطية / بيراميدز)
محمد شيبي (المغرب / بيراميدز)
أسامة لمليوي (المغرب / الرجاء الرياضي)
أفضل مدرب:
بوبستا (الرأس الأخضر)
محمد وهبي (المغرب تحت 20 سنة)
وليد الركراكي (المغرب)
أفضل لاعب شاب:
عبد الله وزان (المغرب / أياكس)
عثمان معما (المغرب / واتفورد)
تايلون سميث (جنوب إفريقيا / كوينز بارك رينجرز)
أفضل منتخب وطني:
الرأس الأخضر
المغرب
المغرب – تحت 20 سنة
أفضل نادٍ:
بيراميدز
الرجاء الرياضي
ماميلودي صن داونز