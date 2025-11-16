جوائز إفريقيا للأفضل 2025 | ظاهرة مغربية نادرة، بونو يفرض وجوده وصلاح يُنافس على تاج القارة

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء الثلاثي محمد صلاح وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين، بعد أدائهم الرائع في الموسم الماضي.

الدولي المصري كان قد قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي للموسم الماضي، فيما ساهم حكيمي في تتويج باريس سان جيرمان التاريخي بدوري أبطال أوروبا والتي ضمنت للفريق الفوز بالثلاثية، أما أوسيمين فقد ساهم في فوز جلطة سراي بالدوري التركي.

أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، فقد ثنائي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي والكونجولي فيستون مايلي، بجانب المغربي أسامة المليوي نجم نهضة بركان.

وفيما يخص المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد ضمت بطلي العالم للشباب مع أشبال الأطلس، عثمان معما وعبد الله وزان، والجنوب إفريقي تايلون سميث لاعب كوين بارك رينجرز.