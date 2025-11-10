أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | سالم يكتسح نجم النصر .. إصابة تقلق إنزاجي وخطة ذكية لتعويض غياب بونو وكوليبالي!
- Getty Images
مدرب صربيا الجديد يلمح بعودة سافيتش
كشف فيلكو باونوفيتش، المدير الفني الجديد لمنتخب صربيا، عن احتمالية عودة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال، إلى قائمة بلاده، بعد غياب، وذلك رغم استبعاده من معسكر نوفمبر، استعدادًا لمواجهة إنجلترا ولاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وتلقى باونوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي، سؤالًا حول استبعاد سيرجي سافيتش، وشقيقه فانيا، حارس نابولي، ليعلّق قائلًا "هما من الجيل الذي عملت معه وحققنا نجاحًا معًا، تحدثت إليهما. حدث كل شيء فجأة، واتخذا بعض القرارات مسبقًا، وكان من المبكر جدًا الرد في هذا الوقت، لقد تركا الباب مفتوحًا للعودة في التجمع القادم في مارس".
وخاض سيرجي سافيتش 54 مباراة دولية مع منتخب صربيا، سجل خلالها 9 أهداف، كما شارك في نسختي كأس العالم "روسيا 2018 وقطر 2022"، إلا أنه لم يلعب مع بلاده منذ يورو 2024.
- Getty Images Sport
سالم الدوسري يكتسح موهبة النصر ويتوج بـ"نجم الجولة"
حصد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب "نجم الجولة الثامنة" في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد استفتاء جماهيري أطلقته رابطة المحترفين، وشهد مشاركة ما يزيد عن 171 ألف صوت.
وتفوق سالم الدوسري في استفتاء "نجم الجولة"، على كل من موهبة النصر، أنجيلو جابرييل، وثنائي التعاون "روجر مارتينيز وأنجيلو فولجيني".
وحصد قائد الهلال، نسبة 57.9 بالمئة، من تصويت الجماهير، مقابل 38.3% لأنجيلو، وذلك بعدما تألق سالم الدوسري في إحراز هدفين في شباك النجمة، خلال الجولة الثامنة، ليقود الزعيم للفوز بنتيجة (4-2).
ميتروفيتش يؤكد تفوق الدوري القطري على السعودي
دوري قطر أفضل من السعودية؟ الصواب والخطأ في حكم ميتروفيتش .. تصريح رونالدو دليل واعترافك ليس عيبًا كما فعل هاري كين!
"موازين القوى"، هكذا كان محور حديث الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان، والهلال السابق، حينما قرر أن يعطي الأفضلية للدوري القطري على نظيره السعودي، وذلك رغم تجربته القصيرة للغاية، التي لم تتعدّ ثلاث مباريات مع الريان - حتى الآن - قبل غيابه بسبب الإصابة.
ميتروفيتش خاض تجربته الأولى في الخليج، من بوابة الدوري السعودي، حيث كان أحد نجوم العالم الذين صنعوا الحدث في ميركاتو صيف 2023 "التاريخي"، بعدما انتقل إلى صفوف الهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، مقابل 52.6 مليون يورو.
رغم تجربته القصيرة .. ميتروفيتش: الدوري القطري أفضل من السعودي "أغلبهم يلعبون لمجرد اللعب"!
كشف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، والهلال السابق، عن الفارق بين الدوريين السعودي والقطري، والتي تتعلق بـ"موازين القوى".
وقضى ميتروفيتش عامين في صفوف الهلال، بين 2023 و2025، حيث كان ضمن كتيبة جورج جيسوس، ولعب دورًا بارزًا في موسم الثلاثية المحلية، إلا أن لعنة الإصابات غيبته عن مباريات مؤثرة خلال الموسم الثاني، ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة، في صفوف الريان القطري.
وانتقل ميتروفيتش إلى صفوف الهلال، مقابل 52.6 مليون يورو، بعد قدومه من فولهام الإنجليزي، إلا أن رحيله إلى الريان، كان بصفة "الانتقال الحر".
إصابة نجم الهلال وخطة لتعويض غياب بونو وكوليبالي
استدعاء نجمي القادسية والاتحاد .. المنتخب السعودي يستبعد مدافع الهلال والشكوك تلاحق مصير زميله
أعلن حساب المنتخب السعودي على منصة إكس مساء اليوم استبعاد نجم الهلال من قائمة اللاعبين، مشيرًا إلى استدعاء ثنائي الاتحاد والقادسية بدلًا منه، كما أصبحت الشكوك تُحيط مصير زميله. من هؤلاء وما القصة؟
وكشف هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن استدعاء 27 لاعبًا لقائمة الأخضر التي ستخوض معسكر نوفمبر الجاري استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.
ضرب عصفورين بحجر واحد .. الهلال "يخترع" حلًا ذكيًا للاستفادة من أزمة غياب بونو وكوليبالي
كشفت مصادر صحفية عن إيجاد الهلال لحل ذكي لأزمة غياب مدافعه خاليدو كوليبالي وحارس مرماه ياسين بونو خلال بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة في المغرب، فما هو؟
استفاد الهلال من إصابة مدافعه جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة باستبعاده من القائمة وقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه، بعدما أصبح غير مؤهل للتواجد في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي تحت بند المواليد، حيث تخطى السن القانوني اللازم لذلك.
من جانب آخر، سيُحرم الهلال من خدمات نجميه، كوليبالي وبونو، خلال تواجد اللاعبين مع منتخبي السنغال والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.