كشف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، والهلال السابق، عن الفارق بين الدوريين السعودي والقطري، والتي تتعلق بـ"موازين القوى".

وقضى ميتروفيتش عامين في صفوف الهلال، بين 2023 و2025، حيث كان ضمن كتيبة جورج جيسوس، ولعب دورًا بارزًا في موسم الثلاثية المحلية، إلا أن لعنة الإصابات غيبته عن مباريات مؤثرة خلال الموسم الثاني، ليقرر خوض تجربة احترافية جديدة، في صفوف الريان القطري.

وانتقل ميتروفيتش إلى صفوف الهلال، مقابل 52.6 مليون يورو، بعد قدومه من فولهام الإنجليزي، إلا أن رحيله إلى الريان، كان بصفة "الانتقال الحر".