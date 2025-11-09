أعلن حساب المنتخب السعودي على منصة إكس مساء اليوم استبعاد نجم الهلال من قائمة اللاعبين، مشيرًا إلى استدعاء ثنائي الاتحاد والقادسية بدلًا منه، كما أصبحت الشكوك تُحيط مصير زميله. من هؤلاء وما القصة؟
استدعاء نجمي القادسية والاتحاد .. المنتخب السعودي يستبعد مدافع الهلال والشكوك تلاحق مصير زميله
قائمة منتخب السعودية قبل كأس العرب
أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعاء 27 لاعبًا لقائمة الأخضر التي ستخوض معسكر نوفمبر الجاري استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.
وتحتضن مدينة جدة معسكر الأخضر الإعدادي لكأس العرب خلال الفترة من 9-18 نوفمبر الجاري، وقد شهدت القائمة عدة تغييرات أبرزها ضم وليد الأحمد بدلًا من سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، واستدعاء سلطان مندش عوضًا عن أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، بينما جاء استدعاء مراد هوساوي على حساب علي الحسن لأسباب فنية.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي كاملةً على النحو التالي:
نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.
ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
غياب مدافع الهلال عن المران
ودشن المنتخب السعودي تدريباته في المعسكر الجري اليوم الأحد، حيث حضر جميع اللاعبين باستثناء نجوم النصر والاتحاد والأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم في المبااة الأخيرة من دوري روشن السعودي، حيث منحهم المدرب يومًا للراحة وقرر بدء انخراطهم في المران يوم غدٍ الإثنين.
وأفاد الموقع الرسمي للمنتخب السعودي أن حسان تُمبكتي مدافع الهلال غاب عن التدريبات الجماعية اليوم الأحد لشعوره بآلام، وقد خضع لفحوصات طبية للوقوف على حالته الصحية، ومن المتوقع ن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة ليُحسم مصير اللاعب من بقائه أو استبعاده من المعسكر.
تمبكتي كان قد غاب عن مباراة الهلال أمام الغرافة القطري في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب معاناته من الإنفلونزا، وبعد غيابه عن المران الجماعي الأول عقب المباراة عاد للتدريبات وتواجد بالفعل في التشكيل الأساسي أمام النجمة في آخر مباريات دوري روشن السعودي، وبناءً على ذلك استدعي لقائمة المنتخب السعودي.
استبعاد متعب الحربي
حساب المنتخب السعودي على منصة إكس أعلن استبعاد متعب الحربي من قائمة الأخضر، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد اتخذ هذا القرار بناءً على التقرير الطبي الصادر من الهلال بشأن تعرض الظهير لإصابة خلال مباراة النجمة الأخيرة في دوري روشن وحاجته لبرنامج علاجي.
مدافع الشباب السابق كان قد بدأ مباراة الهلال أمام النجمة لكنه غادر عند منتصف الشوط الأول تقريبًا لمعاناته من الإصابة، ولم تُكشف تفاصيل تلك الإصابة رسميًا لكن المصادر الصحفية تحدثت عن إصابة في العضلة الخلفية مع تحديد مدة الغياب من عدة أيام إلى بضعة أسابيع.
وأوضح حساب الأخضر أن رينارد استدعي مدافع القادسية، ياسر الشهراني، ولاعب الاتحاد، حسن كادش، بعد استبعاد الحربي من القائمة.
ما التالي لمنتخب السعودية؟
يخوض المنتخب السعودي خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، على ملعب الإنماء، والثانية ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
وفضل رينارد خوض هذه المباريات الودية أمام منتخبات إفريقية قوية، حيث يواجه أفيال كوت ديفوار "حامل لقب كأس الأمم الإفريقية 2024" والمنتخب الجزائري بطل الكان عام 2019، وذلك لأنه يستهل مبارياته في كأس العرب بمواجهة المنتخب المغربي، وهو من نفس المدرسة الإفريقية.
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء جزر القمر واليمن.
وكان المنتخب السعودي، قد نجح مؤخرًا في حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عبر الملحق الآسيوي الذي أُقيم الشهر الماضي في جدة.
ويأتي صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد مشاركته في نسختي 2018 و2022، ويُعد هذا التأهل السابع في تاريخ الصقور، منذ أول ظهور مونديالي لهم عام 1994، عندما بدأوا رحلة التألق بوصولهم إلى دور الـ16.
وشارك الأخضر بعد ذلك في نسخ 1998، 2002، و2006، قبل أن يغيب عن نسختي 2010 و2014، ليعود بقوة في نسخ 2018، 2022، و2026.
ويعد المنتخب السعودي الأكثر تأهلًا إلى كأس العالم، بين المنتخبات العربية، متساويًا مع منتخبي تونس والمغرب، بواقع 7 مرات لكل منهم.