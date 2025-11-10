دوري قطر أفضل من السعودية؟ الصواب والخطأ في حكم ميتروفيتش .. تصريح رونالدو دليل واعترافك ليس عيبًا كما فعل هاري كين!

"موازين القوى"، هكذا كان محور حديث الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان، والهلال السابق، حينما قرر أن يعطي الأفضلية للدوري القطري على نظيره السعودي، وذلك رغم تجربته القصيرة للغاية، التي لم تتعدّ ثلاث مباريات مع الريان - حتى الآن - قبل غيابه بسبب الإصابة.

ميتروفيتش خاض تجربته الأولى في الخليج، من بوابة الدوري السعودي، حيث كان أحد نجوم العالم الذين صنعوا الحدث في ميركاتو صيف 2023 "التاريخي"، بعدما انتقل إلى صفوف الهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، مقابل 52.6 مليون يورو.

وقضى ميتروفيتش موسمين مع الهلال، بين 2023 و2025، قدم خلالها أرقامًا تهديفية مذهلة، ليقود كتيبة جورج جيسوس للفوز بأربعة ألقاب، بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي في الموسم الأول، ثم حصد السوبر الثاني تواليًا، في 2025، إلا أن الإصابات عطلت مسيرة الصربي كثيرًا مع الأزرق، قبل أن يستقر الطرفان على رحيله في الصيف الماضي، لينقل وجهته إلى الدوري القطري.