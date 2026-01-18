أخبار الهلال اليوم | رسالة "مقلقة" من زوجة نيفيش .. الاتحاد يشترط نجم الزعيم ومراد هوساوي يستفز النصر!

إنذار للتمياط والجابر والدعيع .. الصرامي يهدد بفتح ملف "كأس العالم 2002" ويتهم أساطير الهلال بمخطط ضد النصر!

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة إنذار إلى أساطير الهلال الثلاثة "نواف التمياط ومحمد الدعيع وسامي الجابر"، مطالبًا إياهم للتراجع عن الهجوم ضد جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، وترك الفريق وشأنه، أو إعادة فتح ملف كأس العالم 2002.

حديث الصرامي جاء تعليقًا على هجوم الثلاثي ضد جورج جيسوس، على خلفية التصريح الذي أطلقه بشأن امتلاك الهلال "قوة سياسية"، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزعيم للإعلان عن توجيه شكوى رسمية ضده.

سيموني إنزاجي ورطه وجورج جيسوس هز صورته أكثر .. سامي الجابر بين "ازدواجية المعايير" و"تخبط العمل الإعلامي"!

بين عشية وضحاها تتغير الكثير من الأشياء، لكن تغيير الآراء ليس بهذه الدرجة من السهولة، فكيف الحال إن خرجنا بتصريحات متناقضة في فترة زمنية قصيرة؟ .. من حق الجميع أن يتساءل وقتها عن الوضع!

هذا ما وقع به سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بعدما دخل مؤخرًا وتحديدًا الموسم الجاري في مجال النقد الرياضي والتحليل الفني.

الجابر تورط في اتهامات من البعض بـ"انفصال الشخصية"، على خلفية تصريحاته تجاه الثنائي الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر..

حسم مستقبل غريب .. جورج جيسوس يرد على تصريح "القوة السياسية" بعد تصعيد الهلال!

قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسم الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول تصريحه بشأن "نفوذ" الهلال السياسية، والذي دفع إدارة الزعيم لإصدار بيان رسمي بشأنه.

واستعاد جيسوس طريق الانتصارات أخيرًا، بعدما اقتنص نقطة وحيدة في المباريات الأربع الماضية، ليعود بفوز دراماتيكي على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.