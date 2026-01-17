Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

حسم مستقبل غريب .. جورج جيسوس يرد على تصريح "القوة السياسية" بعد تصعيد الهلال!

جيسوس يواصل الضغط من أجل صفقات النصر..

قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسم الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول تصريحه بشأن "نفوذ" الهلال السياسية، والذي دفع إدارة الزعيم لإصدار بيان رسمي بشأنه.

واستعاد جيسوس طريق الانتصارات أخيرًا، بعدما اقتنص نقطة وحيدة في المباريات الأربع الماضية، ليعود بفوز دراماتيكي على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  •

    الهلال يرد على تصريح جيسوس "المثير للجدل"

    وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الشباب، تلقى جورج جيسوس سؤالًا حول عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل لاعبو الهلال، كما حدث في مباراة الديربي، ليرد جيسوس بكلمات مثيرة، قائلًا "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

    هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا، فيما جاء الرد ببيان رسمي، قائلًا "أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جورج جيسوس تجاه نادي الهلال".

    ووصف الهلال ما قاله جيسوس بأنه بمثابة "افتراءات غير مقبولة" في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، فيما أبدت شركة النادي، ثقتها بالجهات الرياضية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي، وأن الإدارة بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة.

  •

    جيسوس يرد على أزمة الهلال

    وتلقى جيسوس سؤالًا حول ذلك التصريح، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الديربي، ليعلق بقوله إن لديه مسؤولية كبيرة تجاه النصر، ولكنه لم ينسَ السنوات الثلاث التي قضاها في الهلال، ولم يقلل من قيمة الزعيم.

    وأضاف "أطلب باحترام ألا يتم إنساب كلام لي لم أقله، أنا ممتن لتجربتي مع الهلال، وقد حققت إنجازات مع فريقي السابق. فزت بالعديد من الألقاب في السعودية، وكان لدي احترام من الجميع، وأتمنى أن يستمر هذا الاحترام".

  • الضغط مستمر من أجل الصفقات

    من ناحية أخرى، واصل جيسوس، الضغط من أجل تدعيم النصر بصفقات جديدة في الفترة الشتوية، حيث ذكر مجددًا بأن الفريق لديه أماكن شاغرة للاعبين الأجانب، إلا أن الأمور المالية غير جيدة في النصر ولا تسمح، مضيفًا بأنه يتمنى الدعم بصفقتين أو ثلاث.

  •

    النصر يحتاج للتحسن في هذا الشأن

    وأكد جيسوس أن مباراة الشباب لم تكن سهلة، وأن مركز الليوث (في ترتيب الدوري) لا يعكس حجمه أو جودة اللاعبين الذين يمتلكهم، مضيفًا أن حضور الجماهير ساهم في التقدم مبكرًا بهدفين، والأهم هو تحقيق الانتصار.

    ونوّه جيسوس بأن الهدفين اللذين استقبلهما النصر، كانا نتيجة أخطاء، بسبب انزلاق اللاعبين، متسائلًا "لا أعلم ما هي الأحذية التي لعبوا بها؟".

    وتابع البرتغالي بأن النصر يحتاج للتحسن في الكرات الثابتة، رغم أنه يملك الأفضل في تنفيذ الركلات الحرة، وهو كريستيانو رونالدو، إلا أنه التوفيق لا يحالفه مؤخرًا، ويجب العمل على ذلك في الفترة المُقبلة.

  •

    مستقبل عبد الرحمن غريب

    وتلقى جيسوس سؤالًا حول مستقبل عبد الرحمن غريب، جناح النصر، وصاحب الهدف الثالث في مباراة اليوم، في ظل العروض التي تلقاها للرحيل عن قلعة العالمي في الفترة الشتوية.

    وعلّق مدرب النصر بقوله إن غريب صنع حيوية كبيرة في الجبهة اليسرى، وإنه تحدث مع اللاعب قبل المباراة، وأبلغه بالمشاركة، وأنه سيكون مهمًا للفريق إذا ما قرر البقاء في الفترة المُقبلة، ولكن القرار بيده إذا أراد الاستمرار أو الرحيل.

    وكانت تقارير إعلامية قد ربطت عبد الرحمن غريب برغبة "أربعة" أندية في التعاقد معه، وهي "الاتحاد، الشباب، نيوم"، وفريق العلا الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إلا أن اللاعب يؤجل الرد على هذه العروض، في انتظار التجديد الرسمي مع النصر.

  •

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا، فيما استعاد طريق الانتصارات بفوز ملحمي على الشباب (3-2).

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

