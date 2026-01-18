بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الجاري حاليًا في دوري روشن السعودي والجدل المثار حول لاعب وسط الهلال البرتغالي روبن نيفيش، خرجت زوجته "ديبورا"، برسالة أقلقت جماهير الزعيم.
كلمات أرعبت جمهور الهلال .. رسالة من زوجة روبن نيفيش بين احتمالية الرحيل وسوء الفهم!
ما القصة؟
منذ أسابيع مضت، جدد الهلال عقد لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بعدما كان على مشارف دخول الفترة الحرة في يناير الجاري.
انتظر بعدها جمهور الهلال نبأ التجديد لزميله البرتغالي روبن نيفيش، لتستمر ثنائية وسط الملعب كما هي، لكن حتى وقتنا هذا، لم يطرأ أي جديد في ملفه، ودخل بالفعل الفترة الحرة في عقده، ما يتيح له حاليًا التوقيع لأي نادٍ جديد على أن ينضم له مجانًا في نهاية الموسم الجاري.
الصحف السعودية بدأت تفتش وراء هذا الملف، لتؤكد امتلاك البرتغالي لعدة عروض إنجليزية بالفعل على طاولته، يقوم بدراستها، بهدف الانضمام لأحد أندية البريميرليج في الشتاء الجاري، بحثًا عن التواجد في أوروبا قبل أشهر من كأس العالم 2026.
رسالة زوجة نيفيش
وسط كل هذا الجدل وغموض مستقبل روبن نيفيش، زادت زوجته ديبورا من حيرة جماهير الهلال وقلقها، بعدما نشرت فيديو من على متن إحدى الطائرات، مرفقة إياها برسالة تشير إلى الرحيل.
وجاء نص رسالة ديبورا التي نشرتها عبر "ستوري" حسابها على منصة "إنستجرام": "أغادر وطنًا لأذهب إلى وطن آخر. أغادر أصدقاء لألتقي بآخرين. أغير اللغات، لكنني ما زلت أتحدث تلك التي تسكن في قلبي. أفتقد مكانًا وأخطو نحو آخر".
وأضاف: "أفعل كل هذا كأم: أحزم الحقائب، أمسك بأيدٍ صغيرة، وأقود أبنائي بين عالمين ينتميان إليهما معًا. لكن ستظل دائمًا مغادرة الوطن للذهاب لآخر هي الألم الأغرب والأجمل".
هل تعني ديبورا مغادرة السعودية؟
النظرة الأولى توحي أن رسالة زوجة نيفيش مُرسلة إلى الجماهير في المملكة العربية السعودية، بعدما أتم اللاعب إجراءات الرحيل، وإن لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي بعد.
لكن المثير في الأمر والمطمئن في الوقت ذاته، هي الرسالة التي نشرتها ديبورا بعد ذلك، حيث نشرت فيديو لنجلها في حصة تدريبية بملعب كرة قدم، مع تحديد مكانها بالعاصمة السعودية "الرياض".
وما بين الرسالة الأولى المرفقة بفيديو في الطائرة، ولاحقتها بعد ساعات من داخل الرياض، يبدو أنها عادت لتوها إلى المملكة بعد رحلة ربما إلى "الوطن"، ثم عادت لترافق زوجها في رحلته الاحترافية من جديد بالسعودية.
ليس هناك شيء مؤكد، الأقرب لترتيب الأحداث عبر حسابها أنها نيفيش مستمر في السعودية، وهي من عادت قبل ساعات للرياض من جديد.
هل يرحل نيفيش؟
لاعب الوسط البرتغالي لم يؤكد بشكل رسمي بقاءه داخل القلعة الزرقاء، بل ترك الباب مفتوحًا أمام الرحيل، غالقًا باب واحد فقط..
هذا الباب هو المتعلق بارتداء قميص أي نادٍ آخر داخل دوري روشن السعودي، حيث شدد في تصريحات رسمية على أنه لن يلعب سوى للهلال في المملكة، ردًا على التقارير التي زعمت رغبة الاتحاد في ضمه.
لكن من جانبه، فإن الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، أكد استمرار نيفيش في مسيرته مع الزعيم، على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.
مسيرة روبن نيفيش مع الهلال
صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2023 قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، وبعقد لمدة ثلاث سنوات، ينتهي بنهاية الموسم الجاري (2025-2026).
ومثّل نيفيش الزعيم في 111 مباراة بمختلف البطولات منذ صيف 2023، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 27 آخرين.
فيما توج بأربع بطولات رسمية؛ الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب لقبي كأس السوبر السعودي.