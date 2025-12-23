Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | كشف القيمة الحقيقة لاستحواذ الوليد بن طلال على النادي، وإنزاجي يحسم مصير نونيز ويطلب رحيل 3 لاعبين

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 23 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • إنزاجي يحسم مصير نونيز ويطلب رحيل 3 لاعبين خلال يناير

    حسم سيموني إنزاجي مصير مهاجم الهلال داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث قرر، وفقًا للإعلامي عبد العزيز الزلال، حذف اسمه من قائمة الفريق لدوري روشن السعودي مع الحفاظ عليه للعب في آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وأوضح الزلال خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أن إنزاجي مقتنع تمامًا بالمهاجم الأوروجواياني، ولكن قراره بعدم الاعتماد عليه في دوري روشن يعود لتعدد إصاباته وغيابه لفترات طويلة عن الفريق.

    من جانب آخر، أوضح الزلال أن ماركوس ليوناردو سيُواصل التواجد في قائمة الفريق، مشيرًا إلى أن إنزاجي طلب التخلي عن كايو سيزار والتعاقد مع مهاجم مواليد بدلًا منه.

    وأفادت مصادر صحفية أخرى أن المدرب الإيطالي طلب كذلك خروج المهاجم السعودي الشاب، عبد الكريم دارسي، بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، كما رفض استمرار حارس المرمى ماثيو باتوييه الذي ضمه الفريق ضمن قائمة المواليد بداية الموسم الجاري.

    الهلال كان قد ضم الحارس الفرنسي ليكون بديل ياسين بونو خلال تواجد المغربي في كأس أمم إفريقيا، لكن إنزاجي لم يقتنع بمستواه ولذا اعتمد على محمد الربيعي خلال مباراة الأمس أمام الشارقة.

  • سامي الجابر يقدّم مقترحًا لانتقال سداسي الهلال والأهلي لليث

  • كشف القيمة الحقيقة لاستحواذ الوليد بن طلال على الهلال!

  • موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

