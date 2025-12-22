Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Al Nassr GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

بين إصابات اللاعبين ومزاجيتهم وغضب جورج جيسوس المكبوت! .. الأرض تهتز تحت أقدام النصر

تحديات صعبة تواجه نادي النصر حاليًا..

"البطل يولد من رحم المُعاناة".. هذه المقولة الشهيرة؛ أصبح لزامًا على نادي النصر ونجومه الآن، أن يطبقوها على أرض الواقع.

ويُعاني النصر من عديد الأزمات، التي ضربت النادي بشكلٍ مفاجئ ومتتالي؛ وذلك بعد بداية موسم جيدة للغاية، في 2025-2026.

وبدأ النصر الموسم الرياضي الحالي؛ بتحقيق الفوز في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتصدر جدول الترتيب "منفردًا".

أيضًا.. حجز الفريق النصراوي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد تحقيقه الفوز في الجولات الخمس الأولى من "المجموعة الرابعة"، التي تضم الزوراء العراقي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني وجوا الهندي.

لذلك.. الأزمات التي ضربت النصر بشكلٍ مفاجئ ومتتالي، ستكون بمثابة الاختبار الكبير لهذا العملاق العاصمي؛ فإما أن يثبت أنه فريق بطل مُستعد لتجاوز أي صعوبات، أو أنه سينهار قريبًا.

وسنستعرض في السطور التالية، أهم الأزمات التي ضربت النصر بالفعل مؤخرًا؛ إلى جانب مجموعة من التحديات الأخرى، التي قد تؤدي لانهيار الفريق..

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    الغيابات التي تضرب نادي النصر بلا رحمة!

    يبدو أن فريق النصر الأول لكرة القدم سيكون مضطرًا لخوض المباريات القادمة، من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط غياب العديد من نجومه المهمين، على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الدفاع الإسباني إينيجو مارتينيز.

    * ثانيًا: قلب الدفاع الفرنسي محمد سيماكان.

    * ثالثًا: الجناح السنغالي ساديو ماني.

    وتعرض إينيجو وسيماكان للإصابة؛ ففي الوقت الذي لم يتم الإعلان فيه عن مدة غياب النجم الإسباني، قيل إن النصر سيفتقد مدافعه الفرنسي الآخر لمدة شهر كامل.

    وإلى جانب الثنائي الدفاعي؛ لن يكون بإمكان النصر الاعتماد على ماني في الفترة القادمة، بسبب مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

    المملكة المغربية تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على أراضيها؛ حيث اِنطلقت يوم 21 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 يناير القادم.

  • Joao Felix Al-Nassr pre-season 2025Getty Images

    مزاجية نجوم النصر المُتغيّرة باستمرار!

    أكثر شيء يُمكن أن يخيف جماهير نادي النصر؛ هو "المزاجية المُتغيّرة" لمعظم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم البرتغالي جواو فيليكس.

    نعم.. لاعب مثل فيليكس أثبت طوال مسيرته الكروية، أنه لاعب "مزاجي" من الطراز الأول؛ حيث قد نراه من بين أفضل نجوم العالم، وقد يصبح لاعبًا عاديًا جدًا لا يقدّم أي إضافة فوق أرضية الملعب.

    ومنذ الانضمام إلى صفوف الفريق النصراوي صيف 2025، والنجم البرتغالي يقدّم مستويات مبهرة؛ بدرجة تجعلنا نقول أنه "نجم العالمي الأول"، بلا أي مُنازع.

    * أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر:

    - مباريات: 18.

    - دقائق: 1.348.

    - مساهمات تهديفية: 21.

    - أهداف: 16.

    - تمريرات حاسمة: 5.

    ومن هُنا.. نستطيع أن نقول بكل ثقة، إذا فقد فيليكس "مزاجيته" الجيدة؛ فإن النصر سيخسر نصف قوته في الموسم الرياضي الحالي، بالفعل.

    وفيليكس ليس إلا مثال، فهُناك نجوم آخرين مزاجيين في صفوف النصر؛ أمثال "الحارس نواف بوشل وقلب الدفاع عبدالإله العمري"، وغيرهما الكثير.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غضب جورج جيسوس الذي قد ينفجر في أي وقت!

    واستكمالًا لنقطة "المزاجية"؛ لا يُمكن أن ننسى الحديث عن البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    جيسوس معروف عنه طوال مسيرته التدريبية؛ شخصيته القوية ضد لاعبيه، وحتى في تعاملاته مع أعضاء مجالس إدارات أنديته السابقة.

    وبالتالي.. الخوف الأكبر للجماهير النصراوية، قد يكون هو دخول المدير الفني البرتغالي المخضرم، في صدامات مع لاعبي الفريق الأول أو مجلس الإدارة؛ بدرجة تؤثر على النتائج، داخل أرضية الملعب.

    ولنا في عملاق الرياض الآخر الهلال، أكبر مثال على ذلك؛ حيث تأثرت النتائج في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، تحت قيادة جيسوس بالذات.

    وتزامنت نتائج الهلال المتراجعة في الموسم الماضي؛ مع عديد الأنباء عن خلافات جورج جيسوس، وبعض من نجوم الفريق الأزرق.

    وأشرف جيسوس على قيادة الهلال، من يوليو 2023 إلى مايو 2025؛ وقبلها من أغسطس 2018 إلى يناير 2019؛ حيث حقق في الفترتين العديد من الألقاب، على النحو التالي:

    * كأس السوبر السعودي: 2018-2019، 2023-2024 و2024-2025.

    * دوري روشن السعودي للمحترفين: 2023-2024.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: 2023-2024.

    وجاءت إقالة جيسوس في الولاية الأولى، بسبب خلافه مع رئيس الهلال وقتها الأمير محمد بن فيصل؛ بينما الاستغناء عنه في الفترة الثانية، كان لتراجع النتائج مع أنباء عن صدامه مع بعض اللاعبين.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جاهزية كريستيانو رونالدو ضرورة ملحة وليست رفاهية!

    أيضًا.. ستلعب حالة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دورًا مهمًا جدًا؛ في مدى إمكانية تتويج الفريق الأصفر بالألقاب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، من عدمها.

    رونالدو الذي شارف على سن الـ41 عامًا، يجب أن يكون في أتم جاهزية بدنية وفنية، خلال مرحلة الحسم من الموسم الحالي؛ خاصة أنه الهداف الأول للفريق النصراوي، على مدار العامين الماضيين.

    أي أنه إذا تراجع الأداء الفني والبدني لرونالدو، فإن النصر سيفقد أهم أسلحته لهز شباك الخصوم؛ وهو ما سيؤثر على النتائج بالطبع، خاصة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وما يزيد الطين بلة بالنسبة للنصراويين؛ هو أنه لا يوجد مهاجم "بديل" على مستوى عالٍ، يستطيع تعويض رونالدو إذا تراجع فنيًا أو بدنيًا.

    وحاول البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، تجربة أكثر من لاعب في قلب الهجوم، بدلًا من الأسطورة البرتغالية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هارون كمارا؛ الذي قدّم مستويات ضعيفة للغاية لا تليق بفريق بطل، رغم أن "رأس الحربة" هو مركزه الأساسي بالفعل.

    * ثانيًا: جواو فيليكس؛ الذي يخسر نصف قوته عندما يلعب كـ"رأس حربة"، بدلًا من مركزه الرئيس خلف المهاجم.

    * ثالثًا: ساديو ماني؛ الذي لا يجيد فيه مثل الجناح، كما أنه سيغيب أساسًا عن النصر في الفترة القادمة بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2025.

    وعلى هذا الأساس أصبحت جاهزية رونالدو الفنية والبدنية، أمرًا ضروريًا لا نقاش فيه؛ وليس مجرد رفاهية فقط، بالنسبة لنادي النصر.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عدم الاستقرار الإداري وتوقيت تصريحات نجوم النصر!

    أخيرًا.. لابد أن نركز على أمرين مهمين، قد يهددا موسم فريق النصر الأول لكرة القدم في 2025-2026؛ بشكلٍ كامل.

    هذان الأمرين هما "عدم الاستقرار الإداري، وتوقيت تصريحات اللاعبين"؛ واللذين ظهرا في الأيام القليلة الماضية، بشكلٍ فعلي.

    وإذا ركزنا على عدم الاستقرار الإداري؛ سنقول إنه يتمثل في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق النصراوي من التعاقدات.

    وحتى الآن.. من غير الواضح سبب حرمان النصر من التعاقدات؛ وهل هي بسبب مستحقات صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت من مانشستر سيتي الإنجليزي في 2023، أم شيء آخر.

    لكن.. ما اتضح من هذه الأزمة؛ هو أن هُناك صدامات في "الهيكلة الإدارية" للنصر، ما بين المجلس السابق والمسؤولين في عصر الخصخصة.

    بمعنى.. أنه يبدو أن هُناك صراع داخلي في النصر، بين الإدارة السابقة والحالية؛ يدفع ثمنه الفريق نفسه، وجمهوره بالطبع.

    كذلك لا يُمكن التغافل عن الظهور المفاجئ لبعض نجوم النصر، عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ مع قيامهم بكشف بعض أسرار النادي، وفي وقتٍ صعب للغاية.

    مثلًا.. الظهير نواف بوشل خرج بتصريحات ليس في وقتها أبدًا؛ عندما كشف عن المعاملة السيئة التي تعرض لها في النصر، أثناء فترة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

    تصريحات بوشل التي تحدث فيها عن بيئة النصر غير الجيدة، حتى ولو كانت في العامين الماضيين وليس الآن؛ ولكنها جاءت أساسًا في وقت يُعاني فيه النادي، من عديد الأزمات.

    لذا من الأفضل لنجوم النصر أن يلتزموا الصمت الآن؛ حتى لا يجرون النادي إلى مشاكل أخرى، قد تدمر موسمه بشكلٍ كامل.   

