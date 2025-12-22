Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR
محمود خالد

"ما قيل عن الـ7 مليار غير صحيح" .. كشف القيمة الحقيقة لاستحواذ الوليد بن طلال على الهلال!

الإعلان عن الصفقة قبل نهاية ديسمبر..

اقترب الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، من الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، والتي ستمثل خطوة تاريخية في الرياضة السعودية.

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، قبل نهاية ديسمبر الجاري، من أجل الكشف عن تفاصيل صفقة استحواذ الوليد بن طلال، على الهلال، فيما تم الكشف عن القيمة الصحيحة للصفقة المنتظرة من أجل خطوة انتقالية جديدة في تاريخ الزعيم.

ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال.

  • Prince Al-Waleed Bin Talal, nephew of thAFP

    قيمة استحواذ ابن طلال على الهلال

    من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، عن القيمة الحقيقية حول صفقة استحواذ الوليد بن طلال على نادي الهلال، بناءً على تأكيدات من مصادر رسمية.

    وقال الحنيان، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، على أثير العربية FM، إن قيمة الصفقة الحقيقية، تبلغ أقل قليلًا من ملياري ريال سعودي، مؤكدًا أن ما تردد حول دفع 7 ملايين ريال للاستحواذ على الهلال، غير صحيح على الإطلاق.

    وقال الحنيان إن المستثمر الجديد لديه حسابات حول كيفية الاستفادة من علامة الهلال التجارية، إلا أن الأمر لن يتعلق بالأرباح فقط، بل إن هناك مصروفات وفاتورة عالية، تتكفل بها شركة المملكة القابضة، ما تجعله مُقبلًا على مرحلة تجارية انتقالية قادمة.

  • مفاجأة كبيرة من برنامج الاستقطاب

    من جانبه، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، عن معلومة مهمة حول استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال.

    ونشر الجماز تغريدة، عبر منصة (إكس)، مؤكدًا أن برنامج الاستقطاب يستمر في دعمه للهلال حتى نهاية عام 2027، أسوة بأندية الصندوق، حتى بعد استحواذ شركة المملكة القابضة عليه بالكامل.

    وأثارت تلك المعلومة، حالة واسعة من الجدل، وسط اعتراضات الجماهير على ما تم وصفه باستمرار دعم الهلال، حتى بعد خروجه من ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

  • مطالبة للصندوق بترك الأندية الكبرى

    وكشف الإعلامي بسام الدخيل عن رأيه في الأمر قائلًا: "يجب على صندوق الاستثمارات أن يترك الأندية التي سيتم الاستحواذ عليها من الشركات الخاصة، وأن يذهب إلى أندية أخرى من أجل مواصلة المشروع معهم في مرحلة ثانية".

    وواصل: "هناك أندية مثل الاتفاق والتعاون والخليج، قدمت نماذج تستحق الحصول على فرصة من الصندوق لدعمها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

    واختتم الدخيل تصريحاته قائلًا: "الدليل على ذلك أن الهلال يستطيع الآن دفع رواتب عدد من نجومه مثل ثيو هيرنانديز وجواو كانسيلو وداروين نونيز وياسين بونو، والنصر سيستطيع أيضًا فعل نفس الأمر والاتحاد كذلك".

  • Fahad bin Nafel - Al Waleed bin Talal Al SaudSocial gfx/ Goal Arabia

    الهلال بين ملكية الصندوق ودعم الوليد بن طلال "الملياري"

    وتمهيدًا للميركاتو السعودي التاريخي، الذي شهده صيف 2023، أعلن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%.

    وأبرم نادي الهلال، صفقات تاريخية، في ميركاتو 2023، بضم أسماء على غرار نيمار جونيور، ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش.

    وساهمت صفقات الهلال، في تحقيق موسم تاريخي في "2023-2024"، بعد الفوز بالثلاثية السعودية مع المدير الفني جورج جيسوس، بخلاف الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكثر نادٍ صنعًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

    ورغم تراجع الهلال في موسم 2024-2025، واكتفائه بلقب كأس السوبر السعودي، إلا أن الزعيم اختتم الموسم بأفضل طريقة، مع مدربه الجديد سيموني إنزاجي، بمشاركته في كأس العالم للأندية 2025، التي شهدت تعادلًا أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد في المونديال، بنتيجة (1-1)، وفوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، فيما توقفت محطة الأزرق عند ربع النهائي.

    وكان فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية السابق، قد وجه رسالة شكر إلى الأمير الوليد بن طلال، في رسالته الوداعية لجماهير الزعيم، مؤكدًا أن العضو الذهبي يعد رمزًا راسخًا في ذاكرة الهلاليين، وداعمًا تاريخيًا لأجيال مضت.

    وقال ابن نافل، إن الوليد بن طلال قدم أكثر من 1.5 مليار ريال، لإدارة الهلال، من أجل دعم الكيان، مضيفًا "المملكة القابضة.. وكل شركاتي وأنا.. سنقف خلف الهلال للوصول به قاريًا ثم عالميًا بدعم قيادتنا".. "الهلال..؟ ما فيه إلا ابشر وتم!". ليست مجرد عبارات عابرة؛ بل أفعال كتبها التاريخ.. وشهدت لها الأمجاد.. وتناقلتها الأجيال".

