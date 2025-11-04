أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مدرب الغرافة يُقارن بين الأهلي والزعيم، والجابر يُرشح نجم التعاون لدعم الدفاع
مدرب الغرافة: هجوم الأهلي أقوى لكن الهلال أكثر تكاملًا
أبدى البرتغالي بيدرو مارتينيز، المدير الفني لفريق الغرافة القطري، إعجابه الكبير بإمكانات الهلال السعودي، واصفاً إياه بأحد أكثر الفرق تكاملاً وقوة في القارة الآسيوية، وذلك عقب خسارة فريقه أمامه بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "واجهنا أحد أفضل فرق آسيا، سبق أن لعبنا أمام الأهلي، لكن الهلال أكثر تكاملاً ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين".
وأوضح مدرب الغرافة أن فريقه حاول مجاراة الهلال رغم الفوارق الفنية والبدنية بين الفريقين، مضيفاً "لم يكن إيقاع الشوط الأول سريعاً، واستقبلنا هدفاً مبكراً، ثم حاولنا رفع الرتم، لكن الهلال استغل المساحات وسجل الثاني. رغم ذلك، أظهر لاعبونا ردة فعل جيدة وقدرات كبيرة".
وعن مقارنته بين الهلال والأهلي السعوديين، قال مارتينيز "الفريقان يمتلكان جودة عالية، لكن أسلوبهما مختلف. الأهلي يعتمد على اللعب المباشر، بينما يفضل الهلال الاستحواذ والسيطرة على الكرة. ربما يملك الأهلي هجوماً أقوى، لكن الهلال أكثر توازناً وتكاملاً".
وختم حديثه بالإشادة بمستوى البطولة قائلاً إن مواجهة فرق بهذا الحجم تمثل اختباراً حقيقياً لأي مدرب أو لاعب في القارة.
موسم الهلال
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.