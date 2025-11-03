"الدليل في حفل زفاف روبن نيفيش وكلمات زوجة رياض محرز" .. عندما تظهر براءة ثنائي الهلال والأهلي من اتهامات تشويه صورة الرياضة السعودية

لقطة واحدة فقط، كانت كفيلة بإشعال جدلٍ كبير للغاية في الملاعب السعودية؛ وهي "ركلة الجزاء" المحتسبة لفريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وعندما كانت المباراة على وشك الانتهاء بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ احتسب الحكم السعودي محمد الهويش "ركلة جزاء" لمصلحة نادي النصر، انقسم الكثيرون بشأن صحتها من عدمها.

هذه "الركلة الجزائية" سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للفريق النصراوي (2-1)، في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

المهم.. أن عددًا كبيرًا من نجوم الأندية المنافسة للنصر، تفاعلوا مع هذه "الركلة الجزائية" المثيرة للجدل؛ حيث سخروا من قرار احتسابها.

على رأس هؤلاء النجوم؛ كل من الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والنجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض نادي الهلال.

ووضع محرز ونيفيش مجموعة من "الرموز التعبيرية الساخرة"، عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ تعليقًا على "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها للنصر.

وفي المقابل.. فتح الكثير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين النار على محرز ونيفيش، بسبب سخريتهما من "ركلة جزاء" النصر ضد الفيحاء؛ بينما وجّه قطاع جماهيري الاتهامات إلى ثنائي الأهلي والهلال، بأنهما يحاولان تشويه صورة المشروع الرياضي السعودي بالكامل.

ونستعرض من ناحيتنا بعض الحقائق؛ التي قد تنفي فكرة محاولة محرز ونيفيش تشويه صورة المشروع الرياضي في السعودية، كما يدعي البعض..