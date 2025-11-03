تعرض علي لاجامي؛ مدافع الهلال، للإصابة خلال مواجهة الغرافة القطري، اليوم الإثنين، لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء، ما دفع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي لاستبداله على الفور.
خرج على نقالة باكيًا .. فيديو جديد يكشف مدى خطورة إصابة على لاجامي في مواجهة الهلال والغرافة
لقطة إصابة علي لاجامي
صاحب الـ29 عامًا شارك أساسيًا في لقاء الليلة في ظل إصابة حسان تمبكتي، ليلعب بجوار السنغالي خاليدو كوليبالي والتركي يوسف أكتشيشيك، كثلاثي دفاع في طريقة لعب 3-5-2.
لكن في الدقيقة 6+90 تعرض لاجامي لالتواء قوي في ساقه، أثناء استخلاصه للكرة من تحت أقدام لاعب الغرافة في إحدى الهجمات الخطيرة.
ذاك السقوط استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب على أرض الملعب، خاصةً في ظل نفاد التبديلات الخمسة المقررة في اللقاء، لكن تألم لاجامي استدعى خروجه على الفور.
ولم يتمكن مدافع الزعيم من السير على أقدامه، ما استدعى دخول عربة الإسعافات إلى أرض الملعب، لحمله وسط بكائه، ما أقلق جمهور الهلال أكثر.
فيديو جديد يكشف مدى خطورة إصابة لاجامي
رغم دموع اللاعب وعدم قدرته على الخروج من الملعب على قدميه بعد السقوط الخطير إلا أن علي لاجامي ظهر عقب المباراة في لقطة طمأنت جمهور الهلال بعض الشيء، لحين إجراء الفحوصات الطبية.
لاجامي ظهر عقب المباراة وهو يسير على قدميه دون عناء كبير أو حاجة لمساعدة، ما يشير إلى أن إصابته من الدرجة الأولى بحسب تأكيدات ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات العظام.
المدة المتوقعة لغياب لاجامي
استمرارًا مع تحليل ثامر الشهراني لإصابة علي لاجامي، فإنه من المحتمل أن يكون قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية.
وأوضح الشهراني أن الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية إن كان من الدرجة الأولى فإن مدة الغياب المتوقعة تكون من عشرة إلى 14 يومًا.
فيما تكون المدة أطول إن كان تمزقًا من الدرجة الثانية، حيث تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع، وعلى أسوأ تقدير إن كان من الدرجة الثالثة فالغياب يمتد لثلاثة أشهر.
لكن أخصائي العلاج الطبيعي أشار إلى أن من علامات التمزق من الدرجة الثانية والثالثة أن يواجه المصاب صعوبة في المشي والوقوف على القدم، وهو ما لم يتطابق مع حالة مدافع الهلال كما ذكرنا سلفًا.
ماذا قدم علي لاجامي مع الهلال؟
انضم المدافع السعودي للقلعة الزرقاء في صيف 2025 قادمًا من النصر مقابل 941 ألف يورو تقريبًا، بعدما رفض عرض تجديد عقده المقدم من العالمي.
ومن وقتها، شارك لاجامي في 13 مباراة مع الزعيم، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في التشكيل في ظل سيطرة حسان تمبكتي والسنغالي خاليدو كوليبالي في نظر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
لكن لفت علي لاجامي الأنظار بقوة خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث تألق تحديدًا خلال مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 بعدما نزل بديلًا في آخر 37 دقيقة، ليقود الفريق للانتصار بنتيجة (4-3) في الأشواط الإضافية ومن ثم التأهل لدور ربع النهائي.
الهلال يعبر الغرافة بأقل مجهود
بالحديث عن مواجهة الهلال والغرافة التي شهدت إصابة علي لاجامي، فقد انتهت بفوز الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأخير.
ثنائية الزعيم سجلها القائد سالم الدوسري والجناح البرازيلي كايو سيزار في الدقيقتين 9 و66، قبل أن يقلص أيوب العلوي النتيجة في الدقيقة 8+90 من عمر المباراة.
هذا الفوز أبقى الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة من أربع مباريات)، فيما تجمد رصيد الفريق القطري عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بعد الانتهاء من المباراة القارية، يعود الهلال للرياض لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على النجمة في السابع من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة.
تليها مواجهة الفتح على استاد المملكة أرينا في 22 من نوفمبر الجاري، ثم يعود الهلال للنخبة الآسيوية باستضافة الشرطة العراقي في 25 من الشهر ذاته.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 18.
* فوز: 13.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 38.
* أهداف مستقبلة: 17.