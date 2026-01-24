Cristiano Ronaldo Sadio ManeGetty
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | استقبال ساديو ماني بقرار "محبط" .. قلق رونالدو ونجم الفريق يريد العودة لأوروبا!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 24 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • Brozovic Al NassrGetty Images

    قرار صادم لثنائي النصر

    استقرت إدارة نادي النصر، على عدم تجديد عقد الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني، بالتزامن مع دخولهما الفترة الحرة، تمهيدًا لانتهاء العقد في الصيف المُقبل.

    ووفق "365Scores"، فإن بروزوفيتش أبدى استياءه من عدم تحرك الإدارة لفتح ملعب تجديد عقده، ليبلغ وكيله بالبحث عن عروض للعودة إلى أوروبا بعد نهاية الموسم.

    وفي سياق متصل، تلقى النصر عرضًا رسميًا من قِبل أحد أندية صندوق الاستثمارات، للتعاقد مع المدافع عبد الإله العمري، مقابل مبلغ جيد، وفي انتظار قرار المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    في المقابل، لا يخطط النصر لضم مدافع الهلال، علي البليهي، الذي أبدى الزعيم انفتاحًا على فكرة رحيله، فيما تم عرض عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، على النصر، دون أن تدخل المفاوضات مرحلة الرسمية.

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    رونالدو يقلق النصراويين وسر قلة تكلفة "حيدر"

    رغم عودة ساديو ماني .. كريستيانو رونالدو يثير القلق داخل النصر قبل مواجهة التعاون!

    تعرّض فريق النصر الأول لكرة القدم، لضربة قاصمة قبل مباراته المقبلة في دوري روشن السعودي، حيث يستضيف نظيره التعاون، في المواجهة المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.

    بنيته كانت ضعيفة و"صورة" تكشف طموحه الكبير .. مدير عراقي يفسر قلة سعر صفقة حيدر عبد الكريم في النصر!

    "صفقة مفاجئة" .. هكذا دار الحديث بشأن حيدر عبد الكريم، الموهبة العراقية الذي يستعد للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

    لاعب الوسط العراقي، صاحب الـ21 عامًا، الذي صعد للفريق الأول بنادي الزوراء في صيف 2023، وتمت إعارته لمدة 6 شهور إلى الكهرباء، خلال الموسم الماضي.

    ميركاتو الاتحاد: خطة ترميم الدفاع "ممتازة ولكنها مُكلفة".. وإياكم والصفقة التبادلية مع النصر!

    يُسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد "الزمن"؛ وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    تدعيم الفريق الأول؛ لن يكون "رفاهية" بالنسبة للإدارة الاتحادية، بل هو أمر ضروري لإحتواء الغضب الجماهيري الكبير.

  • خطأ تحكيمي مضحك ولهذا يعتمد الأصفر على "المحليين"

    "ارتكب في الدوري المصري خطأ مضحكًا" .. خبير تحكيمي يثير الجدل حول حكم ديربي الهلال والنصر الأخير

    استنكر المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، سياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة أندية دوري روشن، في الاعتماد على الحكام الأجانب بشكل مكثف خلال المباريات المحلية، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع المباريات في المنطقة العربية كرحلة عمل يبدأ مسارها من السعودية ويكلفون الدولة أموالًأ طائلة ورغم ذلك يرتكبون أخطاء فادحة.

    لهذا السبب يفضل النصر صافرة السعودي .. إحصائية صادمة تنصف الحكم المحلي على الأجانب في دوري روشن!

    طالب الإعلامي عبد العزيز المريسل، المسؤولين عن ملف التحكيم في كرة القدم السعودية بضرورة إعادة النظر في خياراتهم للحكام الأجانب وتصحيح أركان المنظومة، في ظل الأخطاء المكررة رغم استدعاء عدد كبير من الحكام الأجانب لإدارة مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك، في الجولتين 16 و17 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

