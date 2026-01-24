أخبار النصر اليوم | استقبال ساديو ماني بقرار "محبط" .. قلق رونالدو ونجم الفريق يريد العودة لأوروبا!

استقرت إدارة نادي النصر، على عدم تجديد عقد الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني، بالتزامن مع دخولهما الفترة الحرة، تمهيدًا لانتهاء العقد في الصيف المُقبل.

ووفق "365Scores"، فإن بروزوفيتش أبدى استياءه من عدم تحرك الإدارة لفتح ملعب تجديد عقده، ليبلغ وكيله بالبحث عن عروض للعودة إلى أوروبا بعد نهاية الموسم.

وفي سياق متصل، تلقى النصر عرضًا رسميًا من قِبل أحد أندية صندوق الاستثمارات، للتعاقد مع المدافع عبد الإله العمري، مقابل مبلغ جيد، وفي انتظار قرار المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

في المقابل، لا يخطط النصر لضم مدافع الهلال، علي البليهي، الذي أبدى الزعيم انفتاحًا على فكرة رحيله، فيما تم عرض عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، على النصر، دون أن تدخل المفاوضات مرحلة الرسمية.