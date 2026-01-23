بنيته كانت ضعيفة و"صورة" تكشف طموحه الكبير .. مدير عراقي يفسر قلة سعر صفقة حيدر عبد الكريم في النصر!

وتحدّث نديم كريم، مدير المنتخب العراقي الأولمبي، عبر برنامج "في المرمى"، حول صفقة حيدر عبد الكريم، قائلًا إنه يعتبر صفقة نادرة، وبمثابة "ضربة معلم"، وإنه سيصير برقم مختلف في الموسم المُقبل.

وأرجح كريم، انخفاض قيمة الصفقة النصراوية الجديدة، إلى شعف تسويق اللاعبين في العراق، فيما أكد أنه يعد إنصافًا للثروة الكروية في بلد الرافدين.

وكشف كريم عن معلومة حول لاعب النصر الجديد، بقوله إنه سيتم استدعاؤه قريبًا، لينضم إلى منتخب العراق الأول، نظرًا للأدوار الكبيرة التي قدمها مع الفئات السنية، سواءً بمشاركته في كأس العالم للشباب، أو مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف أن حيدر كان من أفضل اللاعبين في الالتحامات والتمريرات الصحيحة في كأس العالم للشباب، كما كان من اللاعبين المؤثرين في بطولة كأس الخليج في قطر.