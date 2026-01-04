أخبار النصر اليوم | الحمدان يدرس فسخ عقده مع الهلال من أجل العالمي .. وغريب يضع شرطًا للاستمرار!

اشترط عبد الرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الحصول على مساحة أكبر من المشاركة داخل المستطيل الأخضر، من أجل الموافقة على تمديد عقده مع النادي، في ظل رغبته في ضمان تواجد منتظم خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" أن غريب يسعى إلى زيادة عدد دقائق لعبه، بهدف تعزيز فرصه في الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي، الذي يستعد لخوض الاستحقاق العالمي المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل.

ودخل اللاعب حاليًا الفترة الحرة من عقده، والتي تخوله التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الحاجة لموافقة إدارة النصر، ما فتح باب الاهتمام أمام عدة أندية ترغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية، المقرر انطلاقها يوم الإثنين 5 يناير.

وأفادت الصحيفة ذاتها بوجود اهتمام من نادي الاتحاد، إلى جانب نادٍ عاصمي آخر، بالتعاقد مع غريب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تبقي ستة أشهر فقط على نهاية عقده الحالي.

ورغم العروض والاهتمام المتزايد، لم يُغلق عبد الرحمن غريب باب الاستمرار مع النصر، إلا أن قراره النهائي يظل مرهونًا بمدى اعتماد الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، عليه ومنحه فرصًا أكبر للمشاركة في المباريات.

يُذكر أن غريب انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2022 بعقد يمتد لأربعة مواسم، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة رئاسة مسلي آل معمر، الرئيس السابق للنادي.