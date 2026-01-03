"كانت لحظة سهو مؤسفة وبدون نية سيئة".. المدير الرياضي للأهلي يعتذر علنًا لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو

وجه روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي السعودي، اعتذارًا علنيًا إلى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، لاعبي النصر على خلفية تصرفه المثير للجدل تجاههما عقب انتهاء مباراة الفريقين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

النصر خسر (2-3) ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".