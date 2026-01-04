"لا تأثير لك وتقول (كلام والسلام)" .. انتقادات لنجم الهلال السابق بعد لفتة جمهور النصر الطيبة معه

نواف التمياط كان حاضرًا في الاستوديو التحليلي لقناة "ثمانية" لتحليل كلاسيكو الأهلي والنصر، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وكونه كان ضمن المحليين من داخل أرض الملعب، حظي التمياط باستقبال حافل من بعض جماهير النصر، التي حرصت على توجيه التحية بشكل خاص له.

المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي سلط الضوء على تعامل جماهير الأندية المنافسة مع نجم الزعيم الأسبق بطريقة "غير عدائية" - كما يحدث عادةً من الجماهير المتعصبة – معلقًا: "الكابتن نواف التمياط رجل شديد الذوق والأدب والاحترام أمام وخلف الكاميرا، محبته عابرة للانتماءات، لما تختلط بيه تفهم السبب .. واحنا في الملعب ناس كتير كانت تسلم عليه من مدرجات النصر".

وبسؤاله عن سر هذه العلاقة غير الشائعة، رد التمياط: "تربيت على طريقة تعتمد على تقدير ما أمثله؛ أنا أمثل الجمهور السعودي في الكثير من المحافل، وعلمت أنني يمكنني أن أترك أثرًا بابتسامة أو بتقدير بسيط ومبادرة بالسلام، وهذا أقل تكريم لهم. حبهم نعمة من الله".