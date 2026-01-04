خلال ظهوره الموسم الجاري عبر شبكة قنوات "ثمانية"؛ الناقل الحصريي لمباريات دوري روشن السعودي، خطف نواف التمياط؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، الأنظار له في ظل تحليله الهادئ المنمق، بعيدًا عن البحث عن إثارة الجماهير كما يتجه البعض بحثًا عن "الشو الإعلامي"، لكن على الجانب الآخر هناك قلة لم تعجبها طريقته كذلك.
"لا تأثير لك وتقول (كلام والسلام)" .. انتقادات لنجم الهلال السابق بعد لفتة جمهور النصر الطيبة معه
ما القصة؟
نواف التمياط كان حاضرًا في الاستوديو التحليلي لقناة "ثمانية" لتحليل كلاسيكو الأهلي والنصر، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وكونه كان ضمن المحليين من داخل أرض الملعب، حظي التمياط باستقبال حافل من بعض جماهير النصر، التي حرصت على توجيه التحية بشكل خاص له.
المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي سلط الضوء على تعامل جماهير الأندية المنافسة مع نجم الزعيم الأسبق بطريقة "غير عدائية" - كما يحدث عادةً من الجماهير المتعصبة – معلقًا: "الكابتن نواف التمياط رجل شديد الذوق والأدب والاحترام أمام وخلف الكاميرا، محبته عابرة للانتماءات، لما تختلط بيه تفهم السبب .. واحنا في الملعب ناس كتير كانت تسلم عليه من مدرجات النصر".
وبسؤاله عن سر هذه العلاقة غير الشائعة، رد التمياط: "تربيت على طريقة تعتمد على تقدير ما أمثله؛ أنا أمثل الجمهور السعودي في الكثير من المحافل، وعلمت أنني يمكنني أن أترك أثرًا بابتسامة أو بتقدير بسيط ومبادرة بالسلام، وهذا أقل تكريم لهم. حبهم نعمة من الله".
انتقاد لأسلوب نواف التمياط
لكن وعلى عكس الاتجاه، انتقد الإعلامي الرياضي دباس الدوسري أسلوب نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، موضحًا أن طريقته تجعله "غير مؤثر" في مجال التحليل الفني، مقارنًا إياه بتأثير أحمد عفيفي.
وكتب الدوسري عبر حسابه على منصة "إكس": "الكابتن نواف التمياط مقبول من الجميع، لأن لا تأثير له في مجاله. نواف حريص على إرضاء كل الأطراف ولهذا هو لا يقول رأيًا فنيًا مؤثرًا، وربما لا يعرف يقول رأيًا فنيًا مؤثرًا، شوية كلام والسلام".
وأضاف: "عفيفي مثلًا فيه جمهور معه وفيه جمهور ضده (خاصة في مصر)، فهل هذا يعني أنه شخص غير محترم؟، لا طبعًا ولكنه صاحب رأي مستقل ومؤثر".
واختتم: "آراء عفيفي تنتشر، وآراء نواف تختفي حين تغلق أضواء الاستوديو التحليلي".
التمياط .. الأقل جدلًا
بشكل عام وبعيدًا عن رأي دباس الدوسري، يعد نواف التمياط بالفعل الأقل جدلًا من بين اللاعبين السابقين الذين اتجهوا للعمل في مجال التحليل الفني عبر مختلف الشاشات والبرامج.
أبرز مثال هلالي جدلي في الوقت الحالي هو سامي الجابر، الذي لطالما خرج منتقدًا عمل الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، منذ بداية الموسم الجاري.
إنزاجي بدأ مهمته مع الهلال من كأس العالم للأندية أمريكا 2025، حيث وصل به لدور ربع النهائي قبل الوداع على يد فلومينينسي البرازيلي، لكن في طريقه تعادل مع ريال مدريد (1-1)، وهزم مانشستر سيتي (4-3).
لكنه ترنح في بدايته بدوري روشن السعودي 2025-2026، حيث تعادل مرتين في أول ثلاث جولات أمام القادسية (2-2)، والأهلي (3-3) إلا أنه حتى في أوقات النصر كان الجابر يوجه سهام انتقاداته للمدرب الإيطالي.
ويأتي انتقادات سامي لإنزاجي بداعي اعتراضه على طريقة لعب الهلال بشكل عام بعيدًا عن النتائج، حيث يتهم الإيطالي بأنه طريقته الدفاعية لا تتناسب مع فريق بحجم الزعيم.
وبشكل عام، خاض الأزرق 25 مباراة في مختلف البطولات تحت قيادة المدير الفني السابق لإنتر، حقق الفوز في 20 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر لقاء وحيد.
مسيرة نواف التمياط في الملاعب
صاحب الـ49 عامًا لم يعرف طوال مسيرته الكروية تمثيل أي فريق آخر سوى نادي الهلال، حيث تدرج في فئاته السنية حتى وصل للفريق الأول في عام 1995.
مع الزعيم، خاض التمياط 150 مباراة بمختلف البطولات – بحسب ترانسفير ماركت – سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 25 آخرين.
فيما حقق 12 بطولة متنوعة؛ بواقع لقب الدوري السعودي أربع مرات، كأس الكؤوس الآسيوية مرتين، كأس الأندية الآسيوية مرة وحيدة، بجانب كأس السوبر الآسيوي مرتين، وكأس ولي العهد ثلاث مرات.
على الصعيد الدولي مع المنتخب السعودي، فكان ظهوره الأول في مايو 1998 خلال مواجهة المنتخب الإنجليزي وديًا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
فيما حملت تلك المسيرة 60 مباراة مع الصقور الخضر، و13 هدفًا - بحسب ترانسفير ماركت – مع تتويجه لقب كأس العرب 1997-98.