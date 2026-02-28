أخبار الاتحاد اليوم | صراع أمريكا وإيران يهدد الآسيوية .. جدل لقطة فابينيو ومدرب الخليج يستغل الهلال!

أثار البرازيلي فابينيو تفاريس، حالة من الجدل، في مباراة الخليج، على خلفية ركل ساق كوربيليس، داخل منطقة الجزاء، فيما قرر الحكم محمد الهويش، عدم احتساب ركلة جزاء، الأمر الذي فجر غضب المدير الفني جورجيوس دونيس، ليعترض على الحكم الذي إشهار بطاقة حمراء في وجهه.

ونشر نادي الخليج، بيانًا رسميًا، للإعراب عن الاستياء تجاه تكرار الأخطاء التحكيمية، التي شهدتها مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي الجاري، وآخرها حرمان الفريق من ركلة جزاء واضحة وصريحة.

في المقابل، كشف الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الخليج، في الدقيقة 58، بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة التي شهدت لقطة فابينيو.

عين على الحكم | الهويش منقذ الكبار .. الاتحاد ينجو من تهور نجمه ومدرب الخليج ينفجر غضبًا!

شهدت مباراة الاتحاد والخليج، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد الهويش، الذي أثار غضب المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة مباراة الاتحاد والخليج، المقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، بقيادة محمد الهويش، ويعاونه خلف الشمري وياسر السلطان، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، فيما يدير فيصل البلوي تقنية الفيديو، ومحمد الحنفوش كحكم فيديو مساعد.