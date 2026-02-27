فابينيو "منحوس" أمام الخليج وديابي يرفع شعار الأنا .. ماذا لو رد الاتحاد "الصاع صاعين" للهلال؟

انطلاقًا من الفقرة الأولى، فلعل السؤال الأكثر جنونًا هنا، هو "ماذا لو رد الاتحاد الصاع صاعين إلى الهلال، بعد الانتقال المفاجئ لكريم بنزيما إلى الأزرق في الميركاتو الشتوي؟".
السيناريو هو أن يفكر الاتحاد في تدعيم الهجوم في الفترة الصيفية، بضم الهدّاف الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الريان الحالي، والهلال السابق.
بقطع النظر عن أداء يوسف النصيري، لربما يعد الاتحاد بحاجة إلى مهاجم بحجم ميتروفيتش، والذي يملك خبرة رائعة في دوري روشن، بعد مسيرته المذهلة مع الهلال، الذي جعلت عددًا من المتابعين يؤكدون أن الأزرق لم ينجح في تعويض غيابه، حتى بضم مهاجمين بأسماء كريم بنزيما وداروين نونيز.
هذا السيناريو قد يعد صعبًا نوعًا ما، لثلاثة أسباب..
* انتقال ميتروفيتش لتوه إلى الريان، بعقد حتى صيف 2028، وصعوبة التخلي عنه من قِبل النادي القطري.
* تصريح ميتروفيتش مسبقًا، بأنه يرى الدوري القطري أفضل من السعودي، من حيث تعدد الفرق التي تنافس على اللقب.
* اتجاه الاتحاد نحو تقليل أعمار لاعبيه، مع وصول ميتروفيتش لعامه الـ31، فضلًا عن كثرة إصاباته.
ورغم ذلك، إلا أن ميتروفيتش أكد أنه لا يزال يملك الحس التهديفي، فبعد غيابه لـ8 مباريات متتالية بسبب الإصابة، عاد ليسجل هدفين ويصنع تمريرة حاسمة في آخر ثلاث مباريات.
وفي حالة عدم الاعتماد على يوسف النصيري وحده في هجوم الاتحاد، خاصة مع قلة فرص جورج إيلينكينا، وطلال حاجي، فإن العميد ربما يحتاج إلى مهاجم بخبرة ميتروفيتش، ما سيمثل خير رد على انتقال بنزيما إلى الهلال.