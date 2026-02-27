Goal.com
مباشر
Ramon Planes Fahd Cynndy Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

"حديثه لم يقنعني" .. شهادة اتحادية تثير الجدل حول رامون بلانيس بعد اجتماع فهد سندي!

رامون بلانيس بين إشادة وانتقاد .. وشائعات الهلال!

بين مناسبة وأخرى، يأتي مستقبل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، ليثير حالة من الجدل، بين اهتمام عروض أوروبية، أو رحيل محتمل عن قلعة العميد.

ووسط شائعات ربطت اسم بلانيس بالهلال، نشرنا تحليلًا حول مدى ملاءمة رامون لخطوة الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالزعيم، فيما يتعلق بتشكيل فريق إداري، يضم محللي أداء، ومحللي بيانات وعدد من الكشافين.

اقرأ أيضًا: الحب وحده لا يكفي: خطة الوليد بن طلال الإدارية تعزز الشائعات .. الهلال قد يوجه ضربة جديدة للاتحاد بعد كريم بنزيما

وكان بنزيما أساس المشروع الاتحادي، وفق ما صرّح رامون بلانيس، خلال الموسم الماضي، والذي شهد تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما كان أداء بلانيس محل جدل بين إشادة، وانتقادات تتعلق بصفقات الاتحاد، خاصة وأن الفريق في آخر فترتي انتقالات، ركز على الاهتمام بالصفقات الشابة، تحت 21 عامًا، بين أجانب ومحليين، دون تدعيم الفريق بنجوم كبار، بينما رحل عن قلعة العميد، الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، إلى الهلال وفنربخشه التركي على الترتيب.

  • "حديث بلانيس لم يقنعني"

    من جانبه، كشف الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، عن كواليس اجتماع فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، مع نخبة من الإعلاميين، من أجل إظهار بعض الحقائق الغائبة أو المغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وتلقى هود سؤالًا حول رامون بلانيس، وما إن قابله في الاجتماع، ليردّ هود بقوله "للأمانة بعض كلامه غير مقنع بالنسبة لي وبشواهد، وأصلًا لم نتحدث في أمور كثيرة تخص الإدارة الرياضية، قد يكون لضيق الوقت، ولكن النفوس طيبة كالعادة".

    يذكر أن ماجد هود كان قد وجه انتقادات إلى رامون بلانيس، في وقت سابق، بسبب بعض صفقات الاتحاد، مثل التعاقد مع يان كارلو سيميتش، بقيمة 22 مليون يورو، وفي النهاية يتدرب دون لعب، أو ضم محمدو دومبيا بـ22 مليون، وقيمته في أوروبا لا تتعدى 3 ملايين، كما أنه لم يتمكن من حل مشاكل عبد الرحمن العبود وفرحة الشمراني، ولم يكتشف مواهب سعودية.

    • إعلان

  • الوجه الآخر للعملة: إشادة كبيرة ببلانيس

    ورغم أوجه الانتقادات، إلا أن رامون بلانيس، لاقى إشادة كبرى في الفترة الأخيرة، لسبيين؛ الأول هما الصفقتان "محمدو دومبيا وروجر فيرنانديز"، اللذين أصبحا أهم ركائز الاتحاد، تحت قيادة المدير الفني سيرجيو كونسيساو.

    السبب الثاني هو إعلان بطولة MIC الدولية، التي تضم فرق الشباب تحت 21 عامًا، عن انضمام الاتحاد إلى قائمة الفرق المشاركة في البطولة، ليرافق برشلونة وإنتر ميامي ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وميلان وآرسنال، باعتباره النادي الآسيوي الوحيد في القائمة، الأمر الذي جلب الإشادات حول المجهود الكبير الذي يقدمه بلانيس، خاصة في تدعيم مستقبل العميد.

  • صفقات الاتحاد

    وقررت إدارة الاتحاد، الإبقاء على جميع العناصر الأجنبية في الفريق الأول، بينما تركزت التعاقدات على ضم اللاعبين الشباب، على غرار روجر فيرنانديز ومحمدو دومبيا وكارلو سيميتش من سبورتنج براجا وأنتويرب وأندرلخت على الترتيب، بخلاف محمد برناوي، محمد هزازي، عدنان البشري، محمد العبسي، أحمد الجليدان، مع استعادة فيصل الغامدي وأحمد الغامدي، وتفعيل شراء عقد حامد الغامدي.

    وفي الميركاتو الشتوي، خسر الاتحاد اثنين من أبرز نجومه، وهما كريم بنزيما ونجولو كانتي، فيما واصل تقليل متوسط أعمار الفريق، بضم نجوم شباب مثل جورج إيلينيكنا، من موناكو، واستعارة ستيفان كيلر من آيل ليماسول، فيما تعاقد مع يوسف النصيري من فنربخشه، الذي ضم نجولو كانتي.

    وفي حديثه عن أسباب التخلي عن بنزيما، قال فهد سندي، إن الاتحاد كان يملك خطة مستقبلية من أجل النزول بأعمار لاعبي الفريق، مع استمرار بنزيما حتى نهاية عقده في الصيف.

    وأضاف أن الخطة الاتحادية في الفترة الشتوية، كانت تتضمن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا، للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن بنزيما قرر الرحيل، وهذا أجبر الإدارة على الاستغناء أيضًا عن مواطنه نجولو كانتي، إلى فنربخشه التركي، حيث أن رحيل كريم جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية، وليس المواليد، ما يعني حاجة الاتحاد لتوفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد فوق السن.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نتائج الاتحاد هذا الموسم 2025/2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 23 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري أبطال آسيا النخبة
الوحدة crest
الوحدة
الوحدة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0