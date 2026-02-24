أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!

سافرت بعثة الفريق السعودي إلى كوريا الجنوبية وهي تحمل عبئًا ثقيلًا حيث كان لزامًا عليها الفوز بفارق 3 أهداف نظيفة على ملعب سيونجنام للعودة بالكأس الآسيوية.

اعتبر الكثيرون من المتابعين والنقاد أن هذه المهمة أقرب إلى الخيال خاصة أن الفريق الكوري الجنوبي كان يعيش أفضل فتراته الفنية ولم يتلق سوى هدف واحد على ملعبه في 5 مباريات سابقة في البطولة.

لكن اللاعبين تعاهدوا على قلب الطاولة والتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة متذكرين عودتهم القوية في الدور نصف النهائي أمام فريق تشونبوك الكوري الجنوبي عندما حولوا تأخرهم للتعادل والتأهل.