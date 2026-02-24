أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!

في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.
لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين.
الحلقة الأولى | أقوى من دراما رمضان.. عندما أوقف نجوم ريال مدريد المنطق في سانتياجو برنابيو!
رحلتنا اليوم تأخذنا إلى القارة الآسيوية وتحديدًا إلى عام 2004 لنروي قصة عودة تاريخية سطرها نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره سيونجنام الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.