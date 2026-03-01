Goal.com
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | قضية تسجيلات جديدة والمتهم الهلال .. وبنزيما يثير الشكوك حول "التقليل من العميد"

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 1 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Abdulrahman Al-Oboud IttihadGetty

    الكشف عن محور شكوى الاتحاد ضد الهلال

    أفاد موقع 365Scores، بأن إدارة نادي الاتحاد، تحركت قانونيًا بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي اتهام لاعب دولي سابق يعمل في منصب إداري داخل الهلال، بالتواصل مع ثنائي العميد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، للتفاوض معهم بشكل غير نظامي، رغم عدم دخولهما الفترة الحرة في عقديهما.

    وتضمنت الشكوى وجود انطلاع غير قانوني على عقد العبود بشكل مباشر، في مخالفة صريحة للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لتتمسك إدارة الاتحاد بكامل حقوقها القانونية، مع المطالبة بفتح تحقيق رسمي.

    وأضاف التقرير أن أحد لاعبي الاتحاد، أرسل إثباتًا لإدارة ناديه، يفيد بتواصل إداري من الهلال معه للتفاوض خلال فترة سريان عقده، بما يتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات رسمية، ضمن إرفاقها ضمن الشكوى المرفوعة.

    وفي حالة ثبوت مخالفة إداري الهلال، فإنه سيتم معاقبته بالإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، مع غرامة مالية، فضلًا عن منع ناديه من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة.

    سيناريو حمد الله يطبخ على نار هادئة .. الاتحاد يتحرك قانونيًا ضد أحد أندية العاصمة!

    يبدو أننا أمام سيناريو جديد قد يعيد إلى الأذهان، ما حدث مع نادي الاتحاد، ونجمه السابق عبد الرزاق حمد الله، قبل ما يقارب من "4" سنوات.

    الاتحاد - هذه المرة - قرر أن يتجه إلى القانون، من أجل المطالبة بحقوقه إزاء أحد أندية العاصمة، في قضية تتعلق بأزمة "الفترة المحمية".

  • Explosions In Tehran As Israel Says It Launched Preemptive StrikeGetty Images News

    رسميًا.. تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

    رسميًا .. "الصراع الأمريكي - الإيراني" يُجبر الآسيوي على تأجيل مباريات دوري الأبطال

    بعد اجتماع عاجل، عُقد خلال الساعات الماضية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا صباح اليوم الأحد، تأجيل مباريات دول الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة ودور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، حتى إشعار آخر.

    هذا التأجيل يأتي بعدما اشتد الصراع "الأمريكي – الإيراني" في منطقة الخليج العربي خلال الساعات الماضية، ما أجبر عدة دول على إيقاف النشاط الرياضي بها.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ظهور جديد لبنزيما يضعه في دائرة الشك بالتقليل من الاتحاد

    هل قصد التقليل من الاتحاد؟ بنزيما في ظهور جديد: القوة الحقيقية بالعاصمة

    لا يزال الشد والجذب بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وناديه السابق الاتحاد مستمر منذ انتقال إلى الهلال، وهذه المرة في إعلان رسمي لإحدى العلامات التجارية.

    "انظروا لمن يعامل النادي وكأنه ملك أبيه" .. محمد نور يهاجم لاعبي الاتحاد ورياض محرز يبتسم أمام تحذيره

    شن محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد، هجومًا حادًا على لاعبي فريقه من المحليين، مطالبًا إياهم بالاقتداء بروح الأجانب، ومهددًا بكشف أسماء "المتخاذلين".

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري أبطال آسيا النخبة
الوحدة crest
الوحدة
الوحدة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري أبطال آسيا النخبة
السد crest
السد
السد
الهلال crest
الهلال
الهلال
0