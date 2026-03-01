Goal.com
زهيرة عادل

رسميًا .. "الصراع الأمريكي - الإيراني" يُجبر الآسيوي على تأجيل مباريات دوري الأبطال

الوضع السياسي الراهن في منطقة الشرق الأوسط فرض نفسه على كرة القدم..

بعد اجتماع عاجل، عُقد خلال الساعات الماضية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا صباح اليوم الأحد، تأجيل مباريات دول الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة ودور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، حتى إشعار آخر.

هذا التأجيل يأتي بعدما اشتد الصراع "الأمريكي – الإيراني" في منطقة الخليج العربي خلال الساعات الماضية، ما أجبر عدة دول على إيقاف النشاط الرياضي بها.

  • بيان الاتحاد الآسيوي

    جاء نص بيان الاتحاد القاري كالتالي:

    على إثر تطورات الوضع الراهن في الشرق الأوسط، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في منطقة الغرب، والتي كان من المفترض أن تقام يومي الثاني والثالث من مارس الجاري.

    كما تقرر تأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 للموسم ذاته ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي الثالث والرابع من مارس الجاري، حتى إشعار آخر.

    أما مباريات فرق الشرق في جميع تلك المسابقات الآسيوية، ستقام في موعدها المحدد مسبقًا، على أن يراقب الاتحاد الآسيوي الوضع المتغير في المنطقة عن كثب، مع التأكيد على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير. فيما سيتم نشر جدول المباريات المؤجلة الجديد على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة.

  • جدول مباريات دوري الغرب المؤجل

    بالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في منطقة الغرب، كان من المقرر أن تقام مباراتين في الغد، إذ يلتقي الأهلي السعودي بالدحيل القطري، وشباب الأهلي الإماراتي بتراكتور الإيراني.

    فيما كان من المفترض أن يلتقي الوحدة الإماراتي بالاتحاد السعودي، والسد القطري بالهلال السعودي، بعد غدٍ الثلاثاء، قبل تأجيل الأربع مباريات كاملة.

    أما عن مؤجلات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، فهما مواجهتي الحسين الأردني أمام الأهلي القطري، والنصر السعودي أمام الوصل الإماراتي.

  • الكويت .. أول من تحرك رسميًا

    كان الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هو من تحرك بشكل رسمي لتأجيل تلك المواجهات، حيث أصدر بيانًا رسميًا، تضمن كتابًا من الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد المحلي، إلى نظيره الآسيوي، للمطالبة بتأجيل جميع المباريات في المنطقة بسبب الظروف الراهنة، حفاظًا على سلامة اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والطبية.

    ونوّه رئيس الاتحاد الكويتي، بصعوبة مغادرة نادي الكويت إلى عمان، لملاقاة نظيره الشباب، في بطولة دوري التحدي الآسيوي، وكذلك عدم مقدرة نادي القادسية على التدريب بسبب توقف النشاط، فضلًا عن عدم إمكانية قدوم بعثة الريان القطري إلى الكويت لملاقاة القادسية في دوري أبطال الخليج، لظروف إغلاق المجال الجوي في قطر.

  • تعليق النشاط الكروي

    وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد اللبناني عن تأجيل جميع مبارياته وأنشطته الرياضية، اعتبارًا من أمس "السبت"، وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وحرصًا على السلامة العامة لجميع عناصر اللعبة.

    كذلك أُجلت كافة المباريات في الأردن والكويت والبحرين وقطر، على إثر تلك الصراعات في المنطقة.

  • المزيد من التفاصيل عن الصراع العسكري بين أمريكا وإيران

    الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتصعيد العسكري مع إسرائيل ضد إيران، وقالت تقارير صحفية، إن 7 صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي ومقر المرشد الأعلى في طهران.

    وتم إطلاق بعض الصواريخ الأخرى في مناطق مختلف داخل العاصمة الإيرانية، مما أدى إلى حالة من الفزع والخوف لدى السكان هناك.

    وفي سياق متصل، ردت إيران بضرب القواعد العسكرية الأمريكية ببعض البلدان الخليجية، وتوعدت بالمزيد من العمليات خلال الأيام القليلة القادمة. 

