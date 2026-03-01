هل قصد التقليل من الاتحاد؟ بنزيما في ظهور جديد: القوة الحقيقية بالعاصمة

صاحب الـ38 عامًا كان قد انتقل للاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وخلال موسمين في النادي الجداوي، شارك الفرنسي في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي شتاء 2026، انتقل للهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بعدما رفض عرض التجديد المقدم له، ليشارك بالقميص الأزرق في ثلاث مباريات – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

إحدى تلك المباريات الثلاث، كانت أمام الاتحاد في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، حيث انتهت بالتعادل (1-1)، فيما لم يضع الفرنسي بصمته في اللقاء.