أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | موهبة نصراوية على رادار جدة .. انفراجة لأزمة الغيابات ولاعب الراقي يفشل في تعويض فيرمينو!
- Getty Images
الأهلي يعاني من رحيل فيرمينو
كشف الإعلامي الرياضي عبد الغني شريف، عن أبرز سلبيات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، مؤكدًا أن الفريق يعاني منذ رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الصيف.
وقال شريف، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن أزمة الأهلي تتمثل في عدم التسجيل وكثرة إضاعة الفرص، فضلًا عن عدم وجود لاعب مركز "9.5" منذ رحيل فيرمينو، كما نوّه بأن الراقي يحتاج إلى لاعب مثل جواو فيليكس في النصر.
وأضاف عبد الغني أن روبرتو فيرمينو كان أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كان يصنع الفارق بتحركاته والضغط على الخصم، أما عن إنزو ميلوت، صانع ألعاب الأهلي، فهو لا يزال يفتقر إلى الخبرة.
الأهلي يستهدف موهبة نصراوية
مبلغ مالي و3 لاعبين .. الأهلي يتحرك لخطف جوهرة النصر السابق و"شرط قد يعيده للعالمي"
بدأ النادي الأهلي تحركاته في الساعات القليلة الماضية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الفترة الأخيرة؛ على الرغم من البداية القوية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بالحصول على كأس السوبر السعودي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2026
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025-2026 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
- Getty Images
سباق "إيطالي-سعودي" من أجل صلاح
من أجل عودة استثنائية .. روما يُنافس الأندية السعودية لضم محمد صلاح من ليفربول!
يقال إن محمد صلاح مستهدف للعودة إلى الدوري الإيطالي. ودّع النجم المصري إيطاليا في عام 2017 عندما انتقل إلى ليفربول. حقق إنجازات قياسية في أنفيلد، وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك تكهنات برحيله في أوائل عام 2026. ويُزعم أن روما يرغب في لم شمل وجه مألوف.
- Getty Images Sport
انفراجة لأزمة الأهلي قبل كلاسيكو النصر
حتى لا تتعقد أزمة الغيابات .. المنتخب السعودي يساعد الأهلي قبل كلاسيكو النصر
قدّم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، مساعدة إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، مساء الجمعة.
الأهلي يواجه النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..
- Getty Images Sport
موسم الأهلي في 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة.
الفريق استعاد توازنه بالفوز في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين نظيفين، ويستعد حاليًا لمواجهة النصر مساء غدٍ الجمعة.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.