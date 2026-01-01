تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالنصر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الأهلي، نظيره النصر، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

النصر يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس كلاسيكي ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الأهلي لتحقيق فوز يشعل صراع الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 2 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والنصر في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

النصر

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

