ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره النصر، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

النصر يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس كلاسيكي ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الأهلي لتحقيق فوز يشعل صراع الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 2 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026