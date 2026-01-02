من أجل عودة استثنائية .. روما يُنافس الأندية السعودية لضم محمد صلاح من ليفربول!

ألمح صلاح إلى انتقاله في يناير عندما قال للصحفيين بعد التعادل الدرامي مع ليدز الذي جعله عالقًا بين البدلاء: "أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.

"تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارًا وتكرارًا إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".

وتابع صلاح قائلاً: "هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث هذا لي. لا أفهم ذلك. أعتقد أنه لو كان هذا في مكان آخر، لكان كل نادٍ يحمي لاعبه. ما أراه الآن هو أنكم تلقون بمحمد تحت الحافلة لأنه يمثل مشكلة في الفريق الآن. لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي. أريد أن أحصل على الاحترام. لا يجب أن أذهب كل يوم لأقاتل من أجل مكاني لأنني استحققته. أنا لست أكبر من أي شخص، لكنني استحققت مكاني. هذه هي كرة القدم. هذا هو الواقع".

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان يندم على توقيع عقد جديد من المفترض أن يبقيه في ميرسيسايد حتى صيف 2027: "تخيلوا مدى سوء أنني مضطر للإجابة على هذا السؤال، بصراحة. هذا مؤلم، حتى السؤال نفسه مؤلم، التوقيع مع هذا النادي، لن أندم عليه أبدًا. كنت أعتقد أنني سأجدد عقدي هنا وأنهي مسيرتي هنا، لكن هذا ليس وفقًا للخطة، لذا أنا لا أندم على التوقيع مع النادي بالتأكيد".