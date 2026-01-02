من أجل عودة استثنائية .. روما يُنافس الأندية السعودية لضم محمد صلاح من ليفربول!
لماذا يتم طرح الأسئلة على صلاح في أنفيلد؟
قد يكون ذلك طموحًا كبيرًا من جانبهم، مع استمرار التكهنات حول مستقبل صلاح في إنجلترا. وقد أطلق صلاح تصريحات نارية ضد ناديه الحالي بعد أن وجد نفسه على مقاعد البدلاء.
تم استبعاد صلاح من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر بعد تلك الانتقادات، ولكن تم استدعاؤه مجددًا للمشاركة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون قبل انطلاقه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. ويؤكد آرني سلوت أنه يريد الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.
- Getty/GOAL
ما قاله صلاح في تلميحه بالرحيل عن ليفربول
ألمح صلاح إلى انتقاله في يناير عندما قال للصحفيين بعد التعادل الدرامي مع ليدز الذي جعله عالقًا بين البدلاء: "أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.
"تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارًا وتكرارًا إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".
وتابع صلاح قائلاً: "هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث هذا لي. لا أفهم ذلك. أعتقد أنه لو كان هذا في مكان آخر، لكان كل نادٍ يحمي لاعبه. ما أراه الآن هو أنكم تلقون بمحمد تحت الحافلة لأنه يمثل مشكلة في الفريق الآن. لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي. أريد أن أحصل على الاحترام. لا يجب أن أذهب كل يوم لأقاتل من أجل مكاني لأنني استحققته. أنا لست أكبر من أي شخص، لكنني استحققت مكاني. هذه هي كرة القدم. هذا هو الواقع".
وأضاف عندما سُئل عما إذا كان يندم على توقيع عقد جديد من المفترض أن يبقيه في ميرسيسايد حتى صيف 2027: "تخيلوا مدى سوء أنني مضطر للإجابة على هذا السؤال، بصراحة. هذا مؤلم، حتى السؤال نفسه مؤلم، التوقيع مع هذا النادي، لن أندم عليه أبدًا. كنت أعتقد أنني سأجدد عقدي هنا وأنهي مسيرتي هنا، لكن هذا ليس وفقًا للخطة، لذا أنا لا أندم على التوقيع مع النادي بالتأكيد".
فرق الدوري السعودي للمحترفين لا تزال مهتمة بصدام
على الرغم من أن لا أحد في ليفربول أعلن أن صلاح حر في الانتقال، إلا أن العديد من الأندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز تراقب وضعه عن كثب. وفقًا لصحيفة La Repubblica، فإن روما جزء من تلك المجموعة.
وذكرت الصحيفة أن "العلاقات بين صلاح وليفربول تدهورت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة". ويقال إن علاقات العمل بينه وبين سلوت وشركاه "متوترة"، مما قد يؤدي إلى تغيير في المشهد.
كان من المتوقع أن تقود الفرق ذات الإنفاق الكبير في الدوري السعودي للمحترفين أي سباق للحصول على توقيع صلاح، حيث لم تتردد الفرق الطموحة هناك في الترحيب بانضمام نجم عالمي إلى صفوفها.
- Getty
سيتم إجراء مكالمة مستقبلية بعد انتهاء مهمة كأس الأمم الأفريقية
سيتم تقديم شروط مربحة في الشرق الأوسط، وسيكون من المستحيل على روما أن تضاهيها. تعترف صحيفة La Repubblica بأن "العقبات المالية كبيرة" عندما يتعلق الأمر بعودة صلاح إلى العاصمة الإيطالية في يناير.
يقال إنه يكسب 24 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني/28 مليون دولار) في ليفربول، مما يعني أن روما سيحتاج إلى ما يقرب من 12 مليون يورو (10 ملايين جنيه إسترليني/14 مليون دولار) لتغطية صفقة إعارة لمدة ستة أشهر. سيكون التوصل إلى اتفاق صعبًا حتى لو وافق اللاعب على تخفيض مطالبه.
يُذكر أن صلاح "لا يزال حلمًا بعيد المنال وليس مفاوضات ملموسة"، حيث يبحث روما أيضًا عن خيارات هجومية بديلة. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر مستجدات مهمة بشأن صلاح، حيث سيتعين عليه اتخاذ قرار هام بشأن مستقبله بمجرد عودته إلى ليفربول من كأس الأمم الأفريقية.