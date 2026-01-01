Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

مبلغ مالي و3 لاعبين .. الأهلي يتحرك لخطف جوهرة النصر السابق و"شرط قد يعيده للعالمي"

لاعب خطف الأنظار في الموسم الحالي..

بدأ النادي الأهلي تحركاته في الساعات القليلة الماضية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الفترة الأخيرة؛ على الرغم من البداية القوية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بالحصول على كأس السوبر السعودي.

    تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع نجم الخلود

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، تلقي إدارة نادي الخلود اتصالات من نظيرتها في عملاق جدة الأهلي؛ للتعاقد مع النجم الشاب عبد العزيز العليوة، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    الصحيفة كشفت عن أن إدارة الأهلي عرضت على الخلود، مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى 3 لاعبين؛ مقابل التعاقد مع العليوة بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وأساسًا.. يملك العليوة شرطًا جزائيًا في عقده - لم تذكر الصحيفة قيمته -؛ يُمكن لأي نادٍ دفعه والتعاقد مع اللاعب مباشرة، دون العودة إلى إدارة الخلود.

    إلا أن الإدارة الأهلاوية يبدو أنها تريد تقليل المبلغ المالي، المنصوص عليه في الشرط الجزائي؛ وذلك من خلال إدخال 3 لاعبين، في الصفقة.

    "شرط" قد يعيد عبدالعزيز العليوة للنصر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" ذكرت تفاصيل أخرى؛ بشأن صفقة النجم الشاب عبدالعزيز العليوة، جناح فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    وأكدت الصحيفة أن إدارة الخلود، يجب عليها بعد أن تتلقى عرض الأهلي الرسمي؛ أن تبلغ نادي النصر بالأمر، حسب العقد الموقع بينهما.

    وهُناك بند وضعه النصر، عند بيع العليوة إلى نادي الخلود صيف 2025؛ ينص على ضرورة إبلاغ العالمي، بأي عرض يُقدم للتعاقد مع اللاعب.

    وقتها.. سيكون أمام النصر فرصة لمدة أسبوع واحد فقط؛ لإقناع اللاعب بالعودة إلى الفريق الأصفر، وتجاهل العروض الأخرى.

    وتدرج العليوة في مختلف الفئات السنية لنادي النصر أساسًا؛ قبل أن يمثّل فريق الاتفاق معارًا في 2024-2025، ثم الخلود بداية من صيف العام الحالي.

    ومع الخلود.. يقدّم الجناح الشاب البالغ من العمر 21 سنة، والذي يجيد على الطرفين الأيمن والأيسر، مستوياتٍ كبيرة للغاية.

    وسجل عبدالعزيز العليوة هدفين وصنع 3 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية مع فريق الخلود الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

    وحصل العليوة على جائزة "أفضل لاعب شاب"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، خلال شهر ديسمبر الماضي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 6 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 11 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 23.

    - فوز: 15.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 56.

    - أهداف مستقبلة: 26.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

