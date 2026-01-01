مبلغ مالي و3 لاعبين .. الأهلي يتحرك لخطف جوهرة النصر السابق و"شرط قد يعيده للعالمي"

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، تلقي إدارة نادي الخلود اتصالات من نظيرتها في عملاق جدة الأهلي؛ للتعاقد مع النجم الشاب عبد العزيز العليوة، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

الصحيفة كشفت عن أن إدارة الأهلي عرضت على الخلود، مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى 3 لاعبين؛ مقابل التعاقد مع العليوة بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

وأساسًا.. يملك العليوة شرطًا جزائيًا في عقده - لم تذكر الصحيفة قيمته -؛ يُمكن لأي نادٍ دفعه والتعاقد مع اللاعب مباشرة، دون العودة إلى إدارة الخلود.

إلا أن الإدارة الأهلاوية يبدو أنها تريد تقليل المبلغ المالي، المنصوص عليه في الشرط الجزائي؛ وذلك من خلال إدخال 3 لاعبين، في الصفقة.