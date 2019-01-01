هيرنانديز: لا يمكن لميلان البقاء في هذا المركز وسعيد بدوري

تيو هيرنانديز نجم فريق ميلان يؤكد أن فريق يستحق الصعود لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

أكد النجم الإسباني تيو هيرنانديز لاعب فريق ميلان أن فريقه يستحق التواجد في مركز أفضل بجدول ترتيب الدوري الإيطالي من المركز الـ ١٣.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب مواجهة نابولي وأشاد خلالها بزملائه وبما قدموه أمام الضيوف، وأكد خلال المقابلة نفسها على ضرورة التحسن.

وقال تيو: "لقد حصلنا على نقطة هامة للغاية وعلمان أن المباراة ستكون صعبة أمام خصم عظيم مثل نابولي، لكننا سعداء بالنقطة التي حصلنا عليها".

وأضاف: "ميلان فريق كبير ومن الجيد اننا لم نتعرض للخسارة مساء اليوم، لكن علينا أن نبدأ في البناء على ما حدث الليلة ونحاول تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة أمام بارما وبولونيا وغيرهما".

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وأكمل: "لا يمكن لميلان أن يبقى في هذا المركز لكن علينا أن نأخذ المباريات خطوة بخطوة ولقاء بلقاء حتى نحقق قفزة جيدة في جدول الترتيب".

وأنهى تصريحاته: "أنا أستمتع بدوري بشكل كبير في دفاع ميلان وبوجود أربعة لاعبين وأظن أن المستوى الذي أقدمه يظهر ذلك بشكل واضح".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم بين ميلان ونابولي كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تقدم الضيوف عن طريق لوزانو وتعادل بونافينتورا لميلان في الدقيقة الـ ٢٩.