رجل رائع - رجل مخيب | ميلان ونابولي

الأفضل والأسوأ في قمة ميلان ونابولي

فشل ميلان في الفوز للمرة الثالثة على التوالي بالدوري الإيطالي، بعد التعادل مع نابولي 1/1 بالجولة الثالثة عشر من البطولة.

هيرفينج لوزانو أحرز الهدف الأول في الدقيقة 24 لصالح نابولي، قبل تعديل جياكومو بونافينتورا للنتيجة لينقذ الروسونيري من الهزيمة.

رجل رائع - بونافينتورا

الجناح الإيطالي كان اللاعب الأفضل والأنشط بين الفريقين، حيث ساهم بشكل كبير في معظم لقطات الخطورة لفريقه.

بغض النظر عن تسجيله هدف التعادل، بونافينتورا هدد مرمى نابولي وأزعج لاعبيه بشكل كبير على الجانب الأيسر.

وساهم أيضاً نجم الروسونيري في الأدوار الدفاعية، وقام بتشكيل جبهة قوية مع الظهير ثيو هيرنانديز.

رجل مخيب - خوسيه كاليخون

أداء محبط جداً من الجناح الإسباني، حيث انعدمت خطورته بشكل كبير على مرمى نابولي وفشل في مساعدة باقي زملائه.

كاليخون لم يقم بأي مراوغة طوال أحداث المباراة، ولم يكن جيداً في المساندة الدفاعية ليقوم كارلو أنشيلوتي بتبديله في بداية الشوط الأول.