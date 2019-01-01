جمهور "سانتياجو برنابيو" يشجع مبابي ويهاجم نيمار

كيف تعامل جمهور ريال مدريد مع مبابي ونيمار؟

تلقى كيليان مبابي ، لاعب باريس سان جيرمان، تحية كبيرة من جمهور ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" بينما أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان على زميله نيمار دا سيلفا.

ريال مدريد تعادل بهدفين لمثلهما مع باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأثناء الإعلان عن تشكيل باريس سان جيرمان قام جمهور البلانكوس بالتصفيق بحرارة لمجرد ذكر اسم مبابي بينما أطلقوا صافرات الاستهجان لسماع اسم نيمار.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت نيمار ومبابي بالانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي إلا أن الصفقة لم تتم.

ويبدو أنّ النادي الملكي قرر محاولة التعاقد مع مبابي فقط وتجاهل نيمار بسبب قيمة الصفقة المرتفعة وراتب صاحب الـ 27 عامًا بجانب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.

زيدان قال في تصريحات قبل مواجهة باريس سان جيرمان إنّه يحب مبابي كثيرًا وذلك بعد أيام من الحديث عن رغبة اللاعب الشاب في ارتداء قميص البلانكوس و سخر ليوناردو، المدير الرياضي من الأمر مؤكدًا أنّ بطل مونديال روسيا مستمر في سان جيرمان بنسبة 100%.

وكان ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قد أبدى قلقه من رحيل نيمار إلى ريال مدريد مؤكدًا أنّ البرازيلي إضافة قوية لأي فريق يرتدي قميصه.

نيمار لعب سابقًا لصالح برشلونة من 2013 حتى 2017 وحقق 10 بطولات مسجلًا 105 هدفًا وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في جلبه للملكي منذ أن كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي.