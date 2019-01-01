زيدان ردًا على ليوناردو: مبابي يود اللعب لريال مدريد

تعرف على تصريحات زيدان حول مبابي وبيل ورودريجيز

ردّ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على تصريحات ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشأن كيليان مبابي كما زاد من غموض موقف خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

ليوناردو رفض تصريحات زيدان حول رغبة مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد واصفًا إياها بالسخيفة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمواجهة إيبار: "أعتقد أنّ ما قلته هو نقل لتصريحات اللاعب وليس كلامي، لا أهدف إلى زعزعة باريس سان جيرمان ولكن مبابي أكد أن حلمه ارتداء قميص ريال مدريد".

وتابع: "خاميس رودريجيز وجاريث بيل لن يلعبا أمام إيبار وغيابهما ليس لأسباب فنية ولا للإصابة وإنما لأمور خاصة لا أود الحديث عنها. أتمنى أن نرى ما قد يحدث خلال الأيام المقبلة".

زيدان أشار إلى أنّ هدفه في الفترة الحالية الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال فرص كثيرة وسعيد بنجاح الملكي في عدم تلقي أي هدف خلال المباريات الماضية.

وأردف: "لا يهم أين سيُلعب السوبر الإسباني سواء في السعودية أو في مكان آخر فهذا قرار الاتحاد أما بالنسبة لنا فسوف نلعب البطولة دون النظر لموقع إقامتها".

وأبدى المدرب الفرنسي قلقه من فترة التوقف الدولي وإمكانية حدوث إصابات بين لاعبيه مؤكدًا أنه لا يستطيع فعل أي شيء سوى أن يتمنى السلامة للجميع.

وواصل:" ملعب إيبورا صعب ولكننا على استعداد لأي مباراة وهذه رسالة لجميع اللاعبين أنّ الهدف دائمًا هو تقديم الأفضل بغض النظر عن المنافس".

واختتم: "يجب الاهتمام بالشباب مثل رودريجو وفينيسيوس ووظيفتي التحدث معهم ومنحهم الثقة ليكون لهما دورًا كبيرًا في مستقبل النادي".

ريال مدريد يتساوى مع برشلونة في النقاط ولكن النادي الكتالوني متصدر الترتيب بفارق الأهداف.