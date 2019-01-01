ليوناردو يسخر من زيدان: مبابي مستمر في باريس سان جيرمان

تعرف على تصريحات ليوناردو ردًاعلى تعليقات زيدان حول مبابي

سخر ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، من تصريحات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، والتي ألمح فيها لاقتراب كيليان مبابي من الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي والانضمام إلى النادي الملكي.

زيدان قال في تصريحات قبل مواجهة باريس سان جيرمان إنّه يحب مبابي كثيرًا وذلك بعد أيام من الحديث عن رغبة اللاعب الشاب في ارتداء قميص البلانكوس.

وقال ليوناردو في تصريحات عقب المباراة: "هل شاهدت ما قاله؟ أنا لم أرى شيئًا ولكن ما أعرفه حق المعرفة أنّ مبابي 100% مستمر معنا وأي أخبار أخرى هي مجرد هراء".

وتابع: "نحن نعمل عى تجديد عقد مبابي ولكن الأمر يسير ببطء، المهم أننا نتقدم في هذه المسألة".

المدير الرياضي للفريق الباريسي أبدى اعتراضه على قرار الحكم بإلغاء ركلة جزاء وطرد لتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل: "الصورة واضحة ولكني وعدت نفسي بعدم الحديث عن الحكام. حينما قام جايا بالحصول على الكرة من مارسيلو كان الحكم قريبًا ورأى اللقطة ومع ذلك لم يحتسب أي شيء ثم عاد واحتسبها مخالفة بعد أن تحولت إلى ركلة جزاء".

وأردف: "ربما لا تستحق بطاقة حمراء ولكنها ركلة جزاء، فالقانون يقول إنه لا يتم الرجوع إلى الفيديو سوى لو حدثت مخالفة واضحة وأعتقد ما حدث بين جايا ومارسيلو لا ينطبق عليه هذا الأمر".

واختتم: "أتفهم غضب الجمهور ولكنّه ليس ضد باريس سان جيرمان، فلو رأينا ما حدث مع الفريق خلال السنوات الماضية فإننا حاليًا نحقق نتائج ونقدم مستويات جيدة للغاية".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر نقطتين بعدما نجح سان جيرمان في تسجيل هدفين في دقيقتين والخروج بالتعادل الإيجابي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.