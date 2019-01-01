زيدان: مبابي خصمنا وتطورنا كثيرًا من الخسارة أمامهم

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الخاص باللقاء وأكد خلالها أن مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات ستكون بمثابة اللقاء المصيري بالنسبة لهم.

وقال زيدان: "نحتاج لنخوض مباراة الغد ونحن نضع كل تركيزنا فيها هي مواجهة هامة للغاية بالنسبة لنا ولن ندخر جهدًا فيها للخروج بأفضل نتيجة".

وأضاف عن الصافرات التي تطلقها الجماهير على راموس: "مثل تلك الأمور عادية وحدثت من قبل ثم عادت الجماهير لتقف معنا من جديد".

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وأكمل عن مبابي ونيمار: "لا يجب أن أختار بينهما، هما هنا الآن لمواجهة ريال مدريد مع فريقهما، هما خصمان لنا في الوقت الحالي وعلى الأغلب سيلعبان بشكل أساسي في المباراة".

وأردف: "الهزيمة الأخيرة أمامهم كانت صعبة بالنسبة لنا لكننا تحسنا بشكل واضح منذ ذلك الوقت، وعلى أي حال لن نأخذ مباراة الغد على أنها مواجهة انتقامية".

وأنهى تصريحاته: "أنا أحب مبابي كثيرًا وأعرفه منذ زمن بعيد ربما يكون تواجده في لقاء الأمس بمثابة الاختبار بالنسبة له".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد ١٢ نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد سبع نقاط.