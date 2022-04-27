نجل كرويف يتحدث عن "حظ ريال مدريد".. ويتناول سوق الانتقالات في برشلونة

على هامش افتتاح قاعة تحمل اسم والده في مدينة كونستانتي بكتالونيا، تحدث جوردي كرويف المستشار الرياضي لرئيس برشلونة يوهان كرويف، والسكرتير التقني المحتمل في صفوف النادي عن العديد من الملفات الخاصة بالفريق.

ورفض كرويف الجزم بانضمام أي من هالاند أو ليفاندوفسكي إلى صفوف البلوجرانا، مشيرًا إلى أن أيًا منهما ليس مفضلًا بشكل رسمي إلى الآن.

لن نضايق أنديتهم

وقال كرويف: "لا أريد التأكيد على أحد أو استثناء أحد، ولست مهتمًا بالحديث عن الأسماء، يتعين على آخرين الإجابة على مسألة الأسماء تلك، الشيء الوحيد الذي تفعله حين تتحدث بهكذا شكل هو مضايقة الأندية التي يلعبون فيها".

وعن ليفاندوفسكي تحديدًا قال كرويف: "إنه لاعب لديه تعاقد مع فريقه، سنكون نحن آخر من يقرر وجهته، الحلم متاح في الأحوال".

وعن تمديد تعاقد كل من جافي وديمبيلي، قال كرويف: "أعتقد أن هذا هو الوقت للعمل على إنهاء تلك الملفات، سنرى إذا كانت تلك الملفات ستنتهي نهاية ناجحة كما حدث مع أراوخو أم لا.. في النهاية تلك مفاوضات ويكون فيها رأي لكل طرف".

نقدر دي يونج.. وبرشلونة يتطور

أما عن فرينكي دي يونج، فيؤكد كرويف: "إنه لاعب مقدر للغاية من النادي، وفي كرة القدم عليك أن تعرف أن الحديث عن أشياء بعينها يتعلق بأوقات بعينها ولا ينبغي أن يسبق شيء ما الآخر، ولكن الشيء الرئيسي هو تلبية المتطلبات التي ينبغي علينا توفيرها".

كرويف تطرق إلى الانتقادات التي تواجه برشلونة عقب الهزيمة المخيبة للآمال من رايو فاييكانو، فقال: "كرة القدم ومتطلباتها تتغير، علينا أن نواكب هذه التغييرات، لقد قدمنا انطلاقة رائعة ولكننا لسنا فيها الآن، علينا أن نكون مستعدين لما هو قادم، ولكن بشكل عام هناك تطور حقيقي".

كما تناول كرويف مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قائلًا: "لديهم الشخصية والعزيمة والإرادة للفوز في المباريات الصعبة، وأحيانًا تحتاج القليل من الحظ للاستفادة من كل ذلك، لكن بشكل عام يقدمون مستوى رائعًا".

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