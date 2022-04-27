صورة ألفيش تثير الجدل حول اقتراب ديبالا من برشلونة

أثار المدافع البرازيلي داني ألفيش الجدل حول مستقبل زميله السابق باولو ديبالا، وتسبب في تحمس جماهير برشلونة تجاه مقابلتهما معًا.

ولعب ألفيش بجوار ديبالا في يوفنتوس، لتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، لا تزال قائمة حتى وقتنا هذا مع عودة المدافع المخضرم إلى برشلونة.

ومع انتهاء عقد ديبالا مع السيدة العجوز في 30 يونيو المقبل وعدم تجديده، يظهر النادي الكتالوني كأحد أهم الوجهات المحتملة له.

لماذا أثار ألفيش الجدل حول ديبالا؟

قرر الثنائي الاستفادة من إجازتهما، بقضاء بعض الوقت في مدينة تورينو الإيطالية لتبدأ الشائعات حول ديبالا وبرشلونة.

وتسببت الصورة التي نشرها ألفيش مع ديبالا، وصورة أخرى وهو يرتدي قميص النجم الأرجنتيني، في انتشار التكهنات حول اقتراب اللاعب من الانضمام للنادي الكتالوني.

وتفاعل ديبالا مع الصورة التي نشرها ألفيش على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وانضم لهما ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة المعار إلى بشكتاش، والذي تزامل معهما في يوفنتوس.

ويأتي توقيت مقابلة الثنائي مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وهو الوقت الذي سيصبح فيه ديبالا لاعبًا حرًا، ليساهم في اعتقاد البعض أن ألفيش ذهب خصيصًا لإقناعه بالانتقال إلى كامب نو الموسم القادم.

هل يتعاقد برشلونة مع النجم الأرجنتيني؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة مهتم بالعديد من النجوم الكبار الذين ستنتهي عقودهم، نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

ولا يمكن استبعاد ديبالا خاصة وأن برشلونة اقترب من ضمه في الماضي، قبل تجديد عقده الأخير مع يوفنتوس.

ولكن تظل المنافسة شرسة جدًا على ضم اللاعب الأرجنتيني، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وكذلك إنتر وتوتنهام.

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