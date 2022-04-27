خاص| برشلونة حسمها؟ بديل إيفواري لليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

يبحث بايرن ميونخ عن بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يلوح بورقة الرحيل نهاية الموسم بحسب العديد من التقارير في الآونة الأخيرة.

برشلونة هو الوجهة الأكثر ترجيحًا بالنسبة لأفضل لاعب في العالم بحسب "فيفا" ولكن المفاضلة بين دفع قيمة مالية لانتدابه الصيف الجاري، أو الانتظار للصيف المقبل حيث سيصبح متاحًا بالمجان بعد انتهاء عقده مع النادي البافاري.

في ظل هذه الأنباء، يطمح بايرن ميونخ لإيجاد بديل كفء لليفاندوفسكي للمستقبل سواء انتقل أم لا.

بديل ليفاندوفسكي

والعيون تقع على الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، ونستطيع في "جول" أن نؤكد الاهتمام الكبير من بايرن ميونخ باللاعب وكذلك أن ليفاندوفسكي بات مستقبله محل شك كبير، والوجهة المحتملة هي برشلونة في الصيف.

مانشستر يونايتد مهتم أيضًا بمهاجم أياكس الذي جذب الأنظار بتألقه في الدوري الهولندي، وأيضًا يجذب اهتمام كل من وست هام وإي سي ميلان.

رغم ذلك، يحرص بايرن ميونخ على إبقاء ليفاندوفسكي لنهاية عقده برفقة بايرن ميونخ، حتى لو تم انتداب هالير.

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هدف آخر لأياكس

في سياق متصل، علمنا في "جول" أن أياكس مهتم بمهاجم بايرن ميونخ المعار إلى أندرلخت البلجيكي جوشوا زيركزي، والذي قد يدخل في صفقة انتقال هالير إلى بايرن ميونخ، إضافة إلى اسمين آخرين قد يكون بايرن مهتمًا بها من أياكس وهما نصير مزراوي وريان جرافينبيرش.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في 2023، سجل 48 هدفًا برفقة البافاري هذا الموسم، ورغم سعي بايرن ميونخ لإبقاء المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا بين صفوفه، إلا أن تصريحاته مؤخرًا التي قال فيها إن "مفاوضات تجديد العقد ليست سهلة" تفتح الباب أمام اهتمام جوان لابورتا لضمه إلى برشلونة.

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